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AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi.

AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi.

12.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:31
AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi.
AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : AK Parti, Politika

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