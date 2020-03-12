AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi.
AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi.
12.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:31
AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı korona virüsü önlemleri kapsamında ertelendi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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