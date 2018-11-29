AK Parti'nin 7 İlde Aday Çıkarmayacağı Konuşuluyor

AK Parti 60 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise MHP'nin 3 ilde aday çıkarmayarak AK Parti'nin adaylarını destekleyeceğini açıklamıştı. Kulislerde AK Parti'nin de bazı il ve ilçelerde de MHP'nin adaylarını destekleyeceği iddia edildi.

AK PARTİ 7 İLDE ADAY ÇIKARMAYACAĞI İDDİA EDİLDİ

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde izleyeceği strateji, siyaset kulislerinin en çok merak ettiği soru oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP'ye yönelik "Mutabakat varsa, karşılıklı jestlerimiz olacaktır" sözünün ardından, kulislerde, AK Parti'nin MHP'ye hangi il ve ilçelerde 'jest yapabileceği' konuşuluyor. Konuyla ilgili A Haber muhabir Tülay Ağaoğlu, kulislere dayandırdığı haberinde, AK Parti'nin Mersin, Manisa, Adana, Isparta, Kars, Osmaniye ve Iğdır'da aday çıkarmayacağını öne duyurdu. Öte yandan, AK Parti'nin Ankara'da iki ilçede ve İstanbul'da 1 ilçede aday çıkarmayacağı da bu bilgiler arasında yer aldı.

FORMÜLLER DEĞERLENDİRİLİYOR

MHP lideri Bahçeli; Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday göstermeyeceğini açıklamıştı. AK Parti'nin de MHP'ye bu üç ilde aday çıkarmamasına karşılık "İstabul ve Ankara'da bazı jestlerde bulunabileceği" de kulislerde dillendiriliyor. AK Parti'nin, MHP'nin oylarının yüksek olduğu İstanbul'daki bazı ilçelerde "MHP'li adayları destekleyebileceği" ifade edilirken, Ankara'da da MHP, elinde bulundurduğu Polatlı ve Etimesgut'taki mevcut belediye başkanlarını yeniden aday olarak açıklamıştı. AK Parti'nin, 2014 seçimleri öncesinde MHP'li Yakup Odabaşı'nın yönettiği Ankara'nın Gölbaşı ilçesini de "MHP'ye bırakabileceği" değerlendirilirken, iki parti arasındaki ittifak görüşmelerinin yalnızca belediye başkan adayları üzerinden değil, belediye meclislerindeki üye dağılımı üzerinden de yürütüldüğüne dikkat çekiliyor. MHP'nin aday çıkarmadığı yerlerde AK Parti'nin belediye meclisi listesinden MHP'li isimlerin aday gösterilmesi gibi formüllerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.



