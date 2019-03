AK Parti'nin Adana Mitingi

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı olarak yeni dönemde herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'yi hedefliyoruz." dedi.Koca, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, Adana'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Adana'nın mert insanı ve doğal güzellikleriyle müstesna bir il olduğunu ifade eden Koca, Adana'nın ülkenin en üretken şehirlerinden biri olduğunu söyledi.Koca, Adana'nın yaptığı ihracatla ülkenin kalkınmasına önemli katkılarda bulunan nadir illerden olduğunu aktardı.Yerel seçimlerin tamamlanmasıyla 2023 yılına kadar 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme girildiğini hatırlatan Koca, şöyle devam etti:"Yapısal reformları gerçekleştirerek ülkemizin önünü hızla açacağız. Her türlü iç ve dış saldırı karşısında duruşumuz bellidir. Hiç taviz vermeden daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı olarak yeni dönemde herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Adana ilimizin tarım, sanayi, ticaret şehri olarak anılmasının yanı sıra sağlık şehri olarak da anılmasını arzu ediyoruz.""Koruyucu sağlık hizmetleri de önceliğimiz"Koruyucu sağlık hizmetlerinin de önceliklerinden olduğunu dile getiren Koca, bu amaçla Adana'da Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Sağlık Merkezi olarak 34 sağlık tesisini hizmete açtıklarını anlattı.Adana'da 16 yılda biri Şehir Hastanesi olmak üzere 19 hastaneyi tamamlayarak hizmete sunduklarını vurgulayan Koca, şöyle konuştu:"Hastane yatak sayımızı 4 bin 266'dan 7 bin 88'e çıkardık. Adana'da çok önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanelerinden birini hizmete açtık. Bin 550 yatak kapasiteli şehir hastanemizin haricinde 200 yataklı Çukurova Devlet Hastanesi ve 400 yataklı Numune ek binası, 200 yataklı Kozan Devlet Hastanesi gibi büyük ölçekli hastaneleri de hizmete açtık. İlçelerimizde de hastane ihtiyacı kalmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halen ilimiz dahilinde 5 sağlık tesisimizin inşaatı da devam etmektedir. Ayrıca planlaması yapılan 15 tesisin yakın zamanda inşaatlarına da başlayacağız. Ben burada özellikle Seyhan bölgemize 150 yatak kapasiteli olan 21 Mart itibariyle ihalesine çıkmış olduğumuz hastanemizin de müjdesini vermek istiyorum."Bakan Koca, Yüreğir ilçesinde de 100 yataklı hastanenin plan proje çalışmalarının yapıldığını, ihalesinin de yapılmak üzere olduğunu bildirdi."Çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz"Yeni dönemde sağlıkta yeni bir anlayışla şehir hastaneleri yapmaya başladıklarının altını çizen Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Adana Şehir Hastanemiz 558 bin metrekare kapalı alanı, tamamı nitelikli bin 550 yataklı, 58 ameliyathanesi olan, özellikli tüm hizmetleri bünyesinde barındıran muhteşem bir tesis olarak hizmet veriyor. Şehir hastanelerimiz yeni dönemde sağlık turizminin de önemli merkezleri olacaktır. Şehir hastaneleriyle ilgili vizyonumuz buraların sadece büyük, nitelikli odalara sahip olmaları değildir. Şehir hastanelerinin sağlık hizmetleri alanındaki zirve nokta olmasını hedefliyoruz. Bu hastanelerimizin üniversitelerle birlikte çalışarak hizmetin, eğitimin, araştırmanın zirvesi olmasını hedefliyoruz. Yani buraya hizmet için gelen hastaların son nokta olarak hizmet aldığı ve buralardan hastanın sevk edilmediği hastaneler olarak planlıyoruz.""Vatandaşlarımıza kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önümüzdeki dönemde çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz." diyen Koca, bu kapsamda gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Adana'da da sağlık hizmetinde çıtayı daha yukarılara çıkaracaklarını belirten Koca, "Birliğimizi koruyacağız ve Cumhurbaşkanımızın ardından kenetleneceğiz. Onun yol arkadaşı olabilmek başlı başına bir meziyettir, şereftir, yılmamaktır, yorulmamaktır. Gerektiğinde ev ev, kapı kapı dolaşarak hizmeti ulaştırmaktır. Hakkın yanında, halkın içinde olmaktır." dedi."Cumhur İttifakı ile saldırıları püskürtmeyi hedefliyoruz"Seçimlerin tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:"31 Mart seçimi yerel olmanın ötesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlendiği önemli bir dönüm noktası olacaktır. Bürokratik engellerin aşıldığı, 'bugün git yarın gel' döneminin son bulduğu, hizmet mazeretlerinin kalmadığı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Vekillerimiz, belediye başkanlarımız daha hızlı davranmak, daha çok çalışmak, daha çok koşmak zorundadır. Bu hem tarihi bir fırsat, hem de tarihi bir sorumluluktur. Bugüne kadar yapılamayanlar, eksik bırakılanlar daha çabuk tamamlanacak, daha hızlı netice alınacak bir dönemdir. Durmaya, dinlenmeye, soluk almaya hele ara vermeye hiç tahammülümüz yoktur. Hedefimiz, geçmişin tecrübelerini günümüze katıp, ileriye doğru daha hızlı gitmek daha hızlı koşmak, yeni atılımlar yapmaktır. 31 Mart seçimleri bu hızı yakalamak için önemli bir fırsattır. Milletimizin bu fırsatı kaçırmayacak feraseti olduğuna inanıyorum."Bakan Koca, "Egemen güçler bir yandan terör örgütlerine hamilik yaparak bir yandan da içimizdeki hainler vasıtasıyla bizi sarsmak için yapmadıklarını bırakmıyor." diyerek " Biz maskelerini düşürdükçe dünün müttefikleri bugün dişlerini göstermekten çekinmiyor. Terör yetmezse darbe, darbe püskürtülürse ticari ve ekonomik yaptırımlar, o da aşılınca siyasi baskı ve tehditler devreye giriyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı parçalayıp sınırları cetvelle çizenler eksik kalan işlerini tamamlamanın telaşı içindedir. Cumhur İttifakı ile bu saldırıları püskürtmeyi hedefliyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.