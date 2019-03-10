AK Parti'nin Adana Mitingi

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda hep iki zihniyetin varlığını görürsünüz. Birincisi, kendi kişisel ve zümre çıkarı için çalışan, milleti umursamayan o tek parti dönemi, yani CHP zihniyeti. İkincisi ise milleti, vatanı düşünen, işte o da Demokrat Parti ile başladı ve şimdi de aynen bizlerle devam ediyor." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.Erdoğan, Çukurova bölgesi ve İskenderun Körfezi'ndeki sanayi tesislerine, Yumurtalık Serbest Bölgesi sanayi merkezleri ile limanlara ulaşımı sağlamak için demir yolu iltisak hattı yapımına başlandığını belirterek, mevcut Adana Havalimanı'nın yolcu trafiğinin ise 2003'te 788 bin iken, geçen yıl 5 milyon 627 bine yükseldiğini bildirdi.Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda müteahhitlerden kaynaklı yaşanan sıkıntının seçim sonrası giderileceğini duyuran Erdoğan, Adana metrosunun ilk kısmının tamamlandığını ancak bu metronun yetersiz kaldığını, mevcut hattın iyileştirilmesine ve uzatılmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.Erdoğan, bu konunun gelecek dönemde gündeme alınacağına işaret ederek, "Adana'ya 10 baraj ve bir gölet inşa ettik. Aladağ-Kasımlı Barajı'nın inşaatı devam ediyor. Ayrıca 5 barajın da yer teslimini yaptık. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 828 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Toplamda 657 bin dekar zirai araziyi sulayacak Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması'nın etaplar halinde yapımı devam ediyor. Bu projenin 100 bin dekar araziyi sulayacak kesimini yıl sonuna kadar tamamlayarak hizmete açıyoruz. Projenin tamamını ise 3 yıla kadar bitiriyoruz." diye konuştu."Enerji ve petrokimya sektörü için üretim üssü olacak"Adanalı çiftçilere yaklaşık 4 milyar lira değerinde tarımsal destek verildiğini kaydeden Erdoğan, şehre organize sanayi bölgesi, TEKNOPARK, 12 araştırma geliştirme merkezi ile 9 tasarım merkezinin kurulduğunu söyledi.Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:"Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesini hayata geçirdik. Burası jeopolitik konumu sayesinde enerji ve petrokimya sektörümüz için önemli bir üretim üssü olacak. Bölgeyi yatırımcılarla buluşturmak amacıyla 69 milyon lira harcama yaptık. Master plan çalışmalarını tamamladık. İmar planlarıyla ilgili hazırlıklar sürüyor. Kamulaştırmada maalesef bazı sıkıntılar yaşadık, süreç mahkemede. İnşallah bu meseleyi de çözeceğiz. Bu projeyle Ceyhan'da yaklaşık 40 bin vatandaşımıza yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Bölge tam olarak faaliyete geçtiğinde ithal ettiğimiz kimyasal ürün çeşitlerinin yüzde 80'ini ülkemizde üretebileceğiz. Tüm parsellerin yatırımcılara tahsis edilmesiyle yıllık bir milyar dolarlık katma değer oluşturacağız. İlk yatırımcı kazmayı vurmaya hazır.""Vatandaşlar ekonomik fırsatlara daha hızlı ve kolay erişebilecek"Şehre yapılacak altyapı yatırımları sayesinde vatandaşların ekonomik fırsatlara daha hızlı ve kolay erişebileceğine dikkati çeken Erdoğan, "Yüreğir ve Seyhan'ı kapsayan E-5'in altındaki 450 bin nüfuslu bölge için Güney Adana Kalkınma Programı'nı hazırladık. Amacımız büyük ölçüde göçlerle kurulan bu bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik gelişimini hızlandırmaktır. Bu kapsamda şimdiye kadar 56 projeyi hayata geçirdik. Daha önümüzde uygulayacak çok projemiz var." bilgisini verdi.Erdoğan, ülkenin ilk model fabrikasının Adana'da kurulduğunu ve yapıcı geri dönüşler alındığını bildirerek, bu kapsamda ilk aşamada gıda, tekstil, kimya, plastik, makina, metal ve mobilya sanayilerinde faaliyet gösteren firmalara odaklanılacağına değindi.Teorik ve uygulamalı eğitim hizmetleri verilerek Adana ve çevre illerdeki üretim yetkinliğinin geliştirileceğini ve dijital çağın gerektirdiği beceri ve niteliklerden mahrum kalınmayacağını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Adana Gıda İhtisas, Ceyhan ile Hacı Sabancı organize sanayi bölgelerinin genişletme çalışmalarıyla ilgili hazırlıklar devam ediyor. Seracılık ve tarla balıkçılığı amaçlı ihtisas organize sanayi bölgeleri de önümüzdeki dönemde önemli bir istihdam kaynağı olacaktır. Tekstilciler, mobilyacılar, ayakkabıcılar için küçük sanayi siteleri kuruyoruz. Adanalı girişimcilerimizi toplam 31 katrilyon lira tutarında yatırım teşvikiyle destekleyerek 49 bin kişilik yeni istihdam oluşturduk. Adana'daki 120 bin iş yerimize toplam 2 katrilyon liralık Sosyal Güvenlik Kurumu prim teşviki verdi."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın merkezi ile birçok ilçesine doğal gaz hizmeti sunulduğunu da anımsatarak, "Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma niçin kullanmasın? George kullanıyor, benim insanım niye kullanmasın? Şimdi gitmeyen ilçelere de gidecek. Önümüzdeki dönemde Adana'yı daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bunun için Adana'nın 31 Mart'ta çok güçlü bir şekilde yanımızda olması gerekiyor." dedi.Alanda bulunanlara "Hazır mıyız? 31 Mart'ta tercihimizi hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 31 Mart'ta mührü Cumhur İttifakı ile büyükşehirde, Seyhan, Ceyhan, Yüreğir, Çukurova'da, tüm ilçelerimizde gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz?" sorularını yönelten ve olumlu cevap alan Erdoğan, "Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda hep iki zihniyetin varlığını görürsünüz. Birincisi, kendi kişisel ve zümre çıkarı için çalışan, milleti umursamayan o tek parti dönemi, yani CHP zihniyeti. İkincisi ise milleti, vatanı düşünen, işte o da Demokrat Parti ile başladı ve şimdi de aynen bizlerle devam ediyor. Kardeşlerim, şimdi tek parti devrinden kalan bu kafanın hak ve özgürlük diye bir derdi yok. Az önce sizlere izlettik, bunlar bu." diye konuştu.NotlarTürk bayraklarıyla süslenen miting alanına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dev posterleri asıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından "Nereden nereye" adlı esere eşlik etti. Erdoğan, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, vatandaşlara kenevirden yapılmış torbaların içinde çay dağıttı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yle ilgili filmlerin gösterildiği mitingde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Erkan Kandemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönemde Cumhur İttifakı'nın Başkan adayı Hüseyin Sözlü, AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ve MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, birer konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Adana'nın üzerini raptiye ile işaretledi.Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.(Bitti)