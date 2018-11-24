AK Parti'nin Aday Tanıtım Toplantısında 2 İsim Dikkat Çekti!

31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimler için AK Parti bugün 40 il için adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aday tanıtım toplantısında açıklanan isimler arasında iki isim dikkat çekti. Diyarbakır Belediye Başkanı Cumali Atilla ve Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim kayyım olarak atanmışlardı. Her iki isim AK Parti tarafından yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak gösterildi

DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKANI CUMALİ ATİLLA

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Cumali Atilla oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından adaylığı ilan edilen Cumali Atilla, kayyım olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geririlmişti.

CUMALİ ATİLLA KİMDİR?

Cumali Atilla, 1964 yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da, Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. Atilla, 1990 yılında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere'de bulundu. Atilla, Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Daha sonra sırasıyla Giresun Piraziz, Muş Malazgirt, Bolu Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Konya Beyşehir, Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Etimesgut Kaymakamı olarak kamu hizmetine devam ederken kayyum olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne atandı.

HAKKARİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CÜNEYT EPCİM

Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, Hakkari'ye kayyım tarafından belediye başkanı olarak atanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti Belediye Başkan Adayı listesinde Cüneyt Epcim de yer aldı. Cüneyt Epcim, AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

CÜNEYT EPCİM KİMDİR?

1981 tarihinde Amasya'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Samsun ve Amasya' da tamamladı. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İkdisadi ve İdari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2004 yılında İçişleri Bakanlığı'nca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 91. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Burdur - Çavdır, Afyonkarahisar Evciler ilçelerinde vekalet görevlerinde bulundu.

2005-2006 yıllarında İngiltere Manchester Üniversitesi'nde Dil Eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi üzerine eğitim aldı. 2015-2016 yıllarında İngiltere Coventry Üniversitesinde MBA Internatıonal Human Resource Management programında MBA derecesi almıştır. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi'nce düzenlenen 36. dönem Kamu Diplomasisi kursuna katılmıştır.