AK Parti'nin Adayı Can'a Coşkulu Karşılama

07 Aralık 2018 Cuma 20:15



AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Nihat Can , coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Bilecik Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Can için Bilecik Belediyesi önünde karşılama töreni düzenlendi.Can, burada yaptığı konuşmada, tekrar aday gösterilmesiyle omuzlarına bir yük daha koyduğunu söyledi.Yılmadan çalışacaklarını ifade eden Can, "Bu topraklarda yaşamanın onurunu yaşayan birisi olarak Bilecik'i seviyorum, sevdiğim için de burada bir hizmet alma görevi ve aşkı vardı. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde de başarımızla tekrardan bu görevimizi devam ettirmek ve bu kente hizmet etmek istiyorum." dedi.AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da yerel kalkınmada yeni bir sürecin başlangıcını yaptıklarını belirterek, "Belediye Başkanımıza tekrar adaylığı hayırlı olsun. AK Parti bir parti olmanın ötesinde bir medeniyet yarışının adıdır. AK Parti'de bayraklar, bayraktarlar değişse de ana güzergah hep hedef, inanç ve amaç hiçbir zaman değişmedi, değişmeyecek." diye konuştu.AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ise 2004 yılında aldıkları bayrağı aldıktan sonra nereden nerelere geldiğini hep birlikte gördüklerini dile getirerek, teşkilat olarak adaylarının yanında olduklarını ifade etti.