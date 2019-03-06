AK Parti Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin Adayı Binali Yıldırım'a "İstanbul'un sorunlarını konuşalım" çağrısında bulunmuştu. O çağrı Küçükçekmece programında Yıldırım'a hatırlatıldı. Soruya net bir cevap vermeyen Yıldırım, "Konuşuyoruz zaten. Bütün adaylar, sahada konuşuyor, İstanbullular da dinliyor. 31 Mart'ta ise karar verilecek" dedi.

"BÜTÜN ADAYLAR SAHADA KONUŞUYOR, İSTANBULLULAR DA DİNLİYOR"

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'deydi. Burada STK temsilcilerine seslenen Yıldırım daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. "CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul'un sorunlarını konuşalım' diye bir çağrısı oldu. Bu çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki bir soruya Yıldırım, "Konuşuyoruz zaten. Bütün adaylar, sahada konuşuyor, İstanbullular da dinliyor. 31 Mart'ta ise karar verilecek. Bu karar İstanbullular için hayırlı olsun. İstanbul'da 7 aday var. Her aday, İstanbul'da kendi projelerini anlatıyor. İstanbul'un sorunlarını nasıl çözeceklerini anlatıyor. İstanbullu da bizleri dinliyor. Ona göre karar verecek" cevabını verdi.

"GERÇEK ANKETLER 31 MART'TA ORTAYA ÇIKAR"

Anketlerle ilgili bir soruya da Yıldırım, "Benim işim anket yapmak değil. Benim işim İstanbullularla daha çok buluşmaktır. İstanbul'u konuşmaktır. Gerçek anket 31 Mart'ta sandıklar açıldığında ortaya çıkar. İstanbullulara güvenimiz tam. Herhangi bir tereddüdümüz yok" diye konuştu.