AK Parti'nin Ağrı Mitingi

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ağrı'nın artık şaha kalkmasının zamanı gelmiştir. Demokraside ve kalkınmada ülkemizin ulaştığı seviye Ağrı'nın çok daha ileride olmasını gerektiriyor." dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.Ağrı'nın tüm ilçelerini selamlayan Erdoğan, "Ağrı'nın derdi bizim derdimizdir. Ağrı'nın başı ağrırsa bizim kalbimiz sızlar. Ağrı'nın yüreği hüzünlenirse bizim tadımız kaçar. Gelin gönlü Ağrı'da gibi bu yüce şehri birlikte geleceğe hazırlayalım. Kalbi Ahmed-i Hani gibi sevgi dolu bu şehirde, kardeşliği birlikte yüceltelim. Gelin kalbi Diyadin Kaplıcaları gibi sıcak bu şehirde muhabbeti birlikte yığalım. Gelin sinesi Eleşkirt Ovası gibi bereketli bu şehri birlikte kalkındıralım. Gelin kanı Murat Suyu gibi coşkulu bu şehrin insanlarını birlikte hak ettikleri yere ulaştıralım. Bunun için 31 Mart'ta iradenize sahip çıkmanızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.Erdoğan, Ağrı'nın yıllarca terör gölgesi altında çok şey kaybettiğini belirterek, şöyle devam etti:"Ağrı'nın artık şaha kalkmasının zamanı gelmiştir. Demokraside ve kalkınmada ülkemizin ulaştığı seviye, Ağrı'nın çok daha ileride olmasını gerektiriyor. Bunun için Ağrı'nın huzuruna ve vizyonuna uygun bir belediye başkan adayı ile çıktık. Sayın Savcı Sayan kardeşimizin, söz konusu Ağrı olduğunda bu ülkede açamayacağı Allah'ın izniyle hiçbir kapı yoktur. Aynı şekilde ilçelerimizdeki belediye başkan adaylarımız da şehirlerine çok önemli hizmetler vermek için her türlü hazırlığa sahiptir. İşte biz de buradayız. Cumhurbaşkanı olarak tüm Ağrı'daki belediye başkanlarımla el ele vermek suretiyle Ağrı'yı, nasıl kayyumla gayet güzel bir yere getirdik, şimdi daha da ileri taşıyacağız.""Böyle bir belediyecilik olur mu?"Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, "Ağrı, 31 Mart'ta iradene sahip çıkıyor musun? Ağrı, 31 Mart'ta tercihini hizmet siyasetinden yana kullanıyor musun? Ağrı, 31 Mart'ta tercihini gönül belediyeciliğinden yana kullanıyor musun? Ağrı, 31 Mart'ta şehrinin ve ülkenin sahip çıkıyor musun? Ağrı, 31 Mart'ta sandıkta sandıklara sahip çıkıyor musun?" sorularına "evet" yanıtını aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediye başkanını seçeceksin ondan sonra da burada çalışmayıp, çekip Ankara'ya gidecek. Böyle bir belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna saygısızlıktır. Bunları yaşadık mı? Yaşadık. Buradan seçilen zat gitti, bu defa da gitti Muş'a, orada da durmayacak, inşallah zaten seçimi de kazanamayacak. Seçimden sonra ordan da çekip bir başka yere gidecek. Demokrasi bu değil, halkına hizmet bu değil. Biz halkını sevenin, halkıyla beraber olmasını ve yaşamasını istiyoruz. " diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "17 yıldır iktidardasınız, ne yaptınız?" dediğini hatırlatan Erdoğan, alandakilere AK Parti iktidarı döneminde Ağrı'da yapılan hizmetlerin videosunu izletti.-"Ağrı'ya kaç kere geldin Bay Kemal?"AK Parti iktidarında sadece Ağrı'ya 12 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:"Zaten sen, Ağrı'ya kaç kere geldin Bay Kemal? Burada ne oluyor, ne bitiyor, haberin var mı? Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda bütün bu yatırımlar Ağrı'da yapıldı, yapılıyor. Daha yapacağımız çok şey var. Sadece eğitimde 4 bin 654 yeni derslik inşa ettik. Şimdi Ağrı'ya bir bilim merkezi kazandırıyoruz. Bu merkez sayesinde gençlerimizin teknolojik yeniliklerle buluşmasını ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almasını sağlayacağız.Bugün 12 bin öğrenciye sahip Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini şehrimize kazandırdık. Yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 668 kişi kapasiteli yurtları açtık. Bu arada İbrahim Çeçen Bey'in kardeşi de rahmetli olmuş, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ağrı'ya, Doğubeyazıt'a, Patnos'a gençlik merkezleri, çeşitli branşlarda spor tesisleri yaptık. Ağrı 100 yatak kapasiteli Kamp Eğitim Merkezi'nin, Diyadin ve Eleşkirt gençlik merkezlerinin, Eleşkirt Spor Salonu'nun yapımı devam ediyor. Ağrı'ya yaptığımız 110 bin metrekarelik millet bahçesi açılışa hazır hale geldi."Erdoğan, Ağrı'daki ihtiyaç sahiplerine yapılan desteklere de değinerek, "Toplam 3 katrilyon lira sosyal yardım yaptık. Sağlıkta, toplam yatak kapasitesi bin 45 olan 12 hastaneyle birlikte şehrimize 52 tesis kazandırdık. Bunlardan biri 400 yataklı Ağrı Devlet Hastanesi'dir. Bay Kemal anlamaz, onun SSK Genel Müdürlüğünü de biliyoruz, iflas ettirdi. İki sağlık tesisimizin inşası, 19 sağlık tesisimizin proje ve ihale süreci devam ediyor. Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemize 200 yataklı bir ek bina yaparak onu da büyüteceğiz. Taşlıçay ilçemize de 30 yataklı bir devlet hastanesini inşa edeceğiz." diye konuştu.(Sürecek)