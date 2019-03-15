AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara ilişkin konuştu. Özhaseki, toplantıya katılan gazetecilere kendi mal beyanını dağıttı.

İşte Mehmet Özhaseki'nin mal varlığı;

Özhaseki'nin Haseki Tekstil A.Ş.'de yüzde 49 hissesi, Hasekioğlu Ev Tekstili'nde yüzde 49 hissesi, ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.- ENTAR1'de yüzde 99 hissesi ve Beşler Tekstilde yüzde 6,6 hissesi bulunuyor.

KAYSERİ'DE 500 BİN LİRA DEĞERİNDE ARSA, 700 BİN LİRA DEĞERİNDE EV

Özhaseki'nin Kayseri Talas'ta 500 bin lira değerindeki bağevi, Kayseri İnönü Bulvarı'nda 500 bin lira değerinde arsası, Kayseri Tavlusun'da 700 bin lira değerinde evi de beyan edildi.

EŞİNİN ÜZERİNDE 60 BİN LİRA DEĞERİNDE 2009 MODEL ARABA

Özhaseki'nin eşinin üzerine 60 bin lira değerinde 2009 model Audi A3 model bir araç bulunuyor. Ankara adayının hisse satışından 159 bin 500 lirası yer alıyor. Özhaseki'ye anne ve babasından Kayseri'de yarım hisseyle iş yeri, çeyrek hisseyle meskeni ve çeyrek hisseyle ev-arsa mirası var.

BORCU 293 BİN 272 DOLAR

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin borcu ise 293 bin 272 dolar.