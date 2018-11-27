AK Parti'nin Ankara ve İzmir Adayları Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında İzmir ve Ankara'nın da içinde bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Hafta boyu kulislerde dolaşan isimler netleşti. Buna göre AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, İzmir adayı ise Mehmet Zeybekci oldu.

MEHMET ÖZHASEKİ: BİSMİLLAH DEYİP BAŞLAYACAĞIZ

Ankara Büyükşehir Belediuye başkan adayı Mehmet Özheseki oldu. Özhaseki, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Yarın sabah namazı ile kalkım bismillah deyip başlayacağız." dedi.

Mehmet Özhaseki

Meclis'teki partisini grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de Nihat Zeybekci'yi aday olarak gösterdi.

İzmir'den AK Parti belediye başkan adayı olduğu açıklanan eski Bakan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama geldi.

ZEYBEKCİ: BERABER KAZANACAĞIZ

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nİhat Zeybekçi'den ilk açıklama:

"Bismillah. Başladık. Bütün il ve ilçe teşkilatlarımızla beraber İzmir'de bir hazırlık dönemimiz olacak. İnşallah biter bitmez de bütün İzmir'lilerin gönlünü razı eden ve İzmir'in geleceğini birlikte hazırlayacağımız bir süreç yaşayacağız. İzmir'e kendimizi vereceğiz. Hizmetkar belediyeciliği İzmir'e getireceğiz inşallah."

ANKARA ADAYI MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

Mehmet Özhaseki 1957 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Mehmet Özhaseki, tekstil alanında hizmet veren bir firmada görev aldı. Özel sektörde tekstil imalatı ve ticareti üzerine faaliyet gösterdi. Birçok vakıfta başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı. 5 kez üst üste Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 7 yıl boyunca Tarihi Kentler Birliğinin Başkanlığını yaptı.

25 ve 26. Dönemde Kayseri Milletvekili seçildi. AK PARTİ MKYK ve MYK Üyesi, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev yaptı. 65. Hükûmette Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev aldı.

İngilizce ve Arapça bilen Özhaseki, evli ve 4 çocuk babasıdır.

İZMİR ADAYI NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

1 Ocak 1961'de Denizli Tavas Pınarlar beldesinde doğdu. Baba adı Şükrü, anne adı Fatma'dır. Sanayici, İş Adamı; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 1994'te kendi şirketini kurdu. Denizli Platform Sözcülüğü, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliği, Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığı, Denizli Belediye Başkanlığı, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.