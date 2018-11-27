AK Parti'nin Ankara ve İzmir Adayları Belli Oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 20 belediye başkan adayını daha açıkladı. Erdoğan, Ankara adaylarının Mehmet Özhaseki, İzmir adaylarının ise Nihat Zeybekçi olduğunu duyurdu.
Meclis Grup Toplantısında konuşan Erdoğan, AK Parti'nin 20 adayını daha açıkladı. İşte o isimler:
Afyonkarahisar: Mehmet Zeybek Ankara: Mehmet Özhaseki Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bingöl: Erdal Arıkan
Çanakkale: Ayhan Gider Çankırı: Hüseyin Boz
Çorum: Halil İbrahim Aşgın
Eskişehir: Burhan Sakallı
Hatay: İbrahim Güler
İzmir: Nihat Zeybekci
Karaman: Mahmut Sami Şahin
Konya: Uğur İbrahim Altay
Mardin: Mehmet Vejdi Kahraman
Muş: Feyat Asya
Sakarya: Ekrem Yüce
Sivas: Hilmi Bilgin
Tokat: Eyüp Eroğlu
Trabzon: Murat Zorluoğlu
Uşak: Mehmet Çakın
Yozgat: Celal Köse
(İHA)
Cumhurbaşkanı,İzmir,Ankara