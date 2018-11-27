AK Parti'nin Ankara ve İzmir Adayları Belli Oldu

27 Kasım 2018 Salı 13:01



27 Kasım 2018 Salı 13:01

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 20 belediye başkan adayını daha açıkladı. Erdoğan, Ankara adaylarının Mehmet Özhaseki, İzmir adaylarının ise Nihat Zeybekçi olduğunu duyurdu.Meclis Grup Toplantısında konuşan Erdoğan, AK Parti'nin 20 adayını daha açıkladı. İşte o isimler:Afyonkarahisar: Mehmet Zeybek Ankara: Mehmet Özhaseki Balıkesir: Yücel YılmazBingöl: Erdal ArıkanÇanakkale: Ayhan Gider Çankırı: Hüseyin BozÇorum: Halil İbrahim AşgınEskişehir: Burhan SakallıHatay: İbrahim Gülerİzmir: Nihat ZeybekciKaraman: Mahmut Sami ŞahinKonya: Uğur İbrahim AltayMardin: Mehmet Vejdi KahramanMuş: Feyat AsyaSakarya: Ekrem YüceSivas: Hilmi BilginTokat: Eyüp EroğluTrabzon: Murat ZorluoğluUşak: Mehmet ÇakınYozgat: Celal Köse(İHA)