27 Kasım 2018, 13:01
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AK Parti'nin Ankara ve İzmir Adayları Belli Oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 20 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 20 belediye başkan adayını daha açıkladı. Erdoğan, Ankara adaylarının Mehmet Özhaseki, İzmir adaylarının ise Nihat Zeybekçi olduğunu duyurdu.

Meclis Grup Toplantısında konuşan Erdoğan, AK Parti'nin 20 adayını daha açıkladı. İşte o isimler:

Afyonkarahisar: Mehmet Zeybek Ankara: Mehmet Özhaseki Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Çanakkale: Ayhan Gider Çankırı: Hüseyin Boz

Çorum: Halil İbrahim Aşgın

Eskişehir: Burhan Sakallı

Hatay: İbrahim Güler

İzmir: Nihat Zeybekci

Karaman: Mahmut Sami Şahin

Konya: Uğur İbrahim Altay

Mardin: Mehmet Vejdi Kahraman

Muş: Feyat Asya

Sakarya: Ekrem Yüce

Sivas: Hilmi Bilgin

Tokat: Eyüp Eroğlu

Trabzon: Murat Zorluoğlu

Uşak: Mehmet Çakın

Yozgat: Celal Köse

(İHA) Cumhurbaşkanı,İzmir,Ankara
27 Kasım 2018 Salı 13:01