AK Parti'den Gelen Adaylık Teklifine Olumsuz Cevap Veren Mansur Yavaş: CHP ve İYİ Parti'nin Kararını Bekliyorum

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Mansur Yavaş, Mart 2019'da yapılacak seçimlere yönelik AK Parti'nin ilk sırada çıktığını ama bu adaylığa sıcak bakmadığını söyledi. Yavaş, CHP ve İYİ Parti'nin adaylık kararını beklediğini de sözlerine ekledi.

Yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yavaş, şunları söyledi:

"BANA AK PARTİ'DEN ADAYLIK SORULDU"

"Kazanacağım tetikçi, yandaş kalemlerin paniklemesinden belli. Hepsi CHP'yi düşünmeye başladı. AK Parti anketinde ismim ilk sırada çıktı. Bana AK Parti'den adaylığı düşünüp düşünmediğim soruldu. Sorana bu adaylığın beni makam sahibi yapacağını ama itibarımı düşüreceğini söyledim."

Mansur Yavaş

"YÜZDE 100 KAZANIRIM"

"Şu anda CHP ve İYİ Parti'nin kararını bekliyorum." diyen Yavaş, "Aday gösterilirsem yüzde 100 kazanırım" ifadesini kullandı.