AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel Oldu

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı.

İLÇE ADAYLARI HAFTA SONUNA KADAR AÇIKLANACAK

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi.

BÜYÜKŞEHİR ADAYI MENDERES TÜREL

Başkan Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise Menderes Türel olduğunu açıkladı.

MENDERES TÜREL KİMDİR?

Menderes Türel, 11 Temmuz 1964 yılında Antalya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya' da tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Menderes Türel, ileri düzey İngilizce bilmektedir.

Türel, İngiltere'de gazetecilik eğitimi alarak, uzun yıllar gazeteci olarak çalıştı. Aldığı eğitimin de sayesinde eşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi seçildi. 1987 yılında "Türkiye'nin en iyi gazetecisi" seçildi. Henüz 28 yaşındayken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçilen Türel, 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilli oldu. 14 Kasım 2001 tarihinde geldiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar devam ettirdi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı. 2004 yılında genel oyların yüzde 34.77'sini alan Türel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu görevi 2009 yılına kadar devam etti. Bu yılda yapılan seçimi kaybederek görevini Mustafa Akaydın'a devretmek zorunda kaldı. Ancak 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde bıraktığı Mustafa Akaydın'dan görevini geri aldı.