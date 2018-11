AK Parti'nin Antalya Adayı Yeniden Menderes Türel Oldu

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:26



24 Kasım 2018 Cumartesi 15:26

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Menderes Türel olduğunu açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti'nin 14 büyükşehir ile 26 il belediye başkanı adaylarını açıkladı. Erdoğan, 31 Mart 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının yeniden Menderes Türel olduğunu açıkladı. Erdoğan, Türel ve Antalya Milletvekillerini sahneye davet etti.Türel, Eyüp Sultan HazretlerindeMenderes Türel, bugün aday tanıtım toplantısı için gittiği İstanbul'da İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Tülay Beşkonak Özçay ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan ile Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Burada adaylığı açıklaması öncesinde dua eden Türel, daha sonra edip, adaylığının açıklanacağı Haliç Kongre Merkezi'ne geçti.Menderes Türel özgeçmişi11 Temmuz 1964 tarihinde Antalya' da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra İngiltere'de gazetecilik eğitimi aldı. Uzun yıllar boyunca Antalya'da gazeteci olarak çalışan Menderes Türel, çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. 1992 yılında, 28 yaşındayken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçilen Türel, 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürüttü. 9 Kasım 2001 tarihinde yapılan oda seçimlerinin ardından 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü.28 Mart 2004 günü yapılan genel yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 29 Mart 2009 tarihine kadar bu görevi yürüttü. Antalya'nın şehircilik ve ticaret alanındaki temel sorunlarının çözümü ve turizm alanında tanınması için birçok proje başlatan, seminer ve konferanslar düzenleyen Türel, Antalya'nın dünyaya açılması için gönüllü bir elçi gibi çalıştı. Türel, gönül verdiği Antalyaspor'a başkanlık da yaptı.12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti Antalya Milletvekili seçildi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Türkiye Brezilya parlamentolar arası dostluk kurulu gurubu başkanlığı yaptı. Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Üyesi oldu.30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.Antalya'yı ve Türkiye'yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden Menderes Türel, New York, Londra, Paris belediye başkanlarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Güçlü Şehirler Ağı (Strong Cities Network -SCN) oluşumunda yer alan Türkiye'den tek belediye başkanı oldu.Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Milli Heyet Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Türel, ülkemizin haklarını Avrupa'da en iyi şekilde savunmaktadır.Menderes Türel, 2017 yılında Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı'na seçildi ve halen bu görevi de yürütmektedir.Evli ve iki çocuk babası olan Menderes Türel University of Cambridge First Certificate sahibi ve çok iyi derecede İngilizce biliyor. - ANTALYA