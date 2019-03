AK Parti'nin Antalya Mitingi

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Denizli'de 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlili kardeşlerim.' diyen hanımefendiyle yargıda hesaplaşacağız. Aydın'da 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Aydınlı kardeşlerim.' diyen hanımefendiyle yargıda hesaplaşacağız. Çünkü ben hiçbir yerde böyle bir ifade kullanmadım, bunu belgeleyemezler. Bunun altında da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak kalmam, bunun bedelini ödeyecek." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti."Antalyalı çiftçilere toplam 1,2 katrilyon liralık destek verdiklerini" bildiren Erdoğan, "Buradan bir müjdemi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Önceki ay yaşanan hortum felaketinden etkilenen çiftçilerimizin yaralarını yine söz verdiğimiz gibi sarıyoruz. Felaketin hemen ardından acil ihtiyaçlar için 1 milyon göndermiştik. Cuma günü itibarıyla afetzedelerin zararlarını tazmin için 20 milyon lirayı daha şehrimize gönderdik. Hasar durumuna göre bu ödemeleri valiliğimiz eliyle gerçekleştiriyoruz." bilgisini verdi.Erdoğan, "CHP'nin başındaki zatın sağda solda sürekli çiftçileri istismar ettiğini" belirterek, "Rakamları bilmeden bizim çiftçilerimize verdiğimiz destekleri bilmeden sürekli yalan söylüyor. Tıpkı Meclis kürsüsünde belge diye sallayıp sonra mahkemede ispat edemediği kağıt parçaları gibi iftira üstüne iftira atıyor. Oysa rakamlara, istatistiklere baksa gerçeği görecek. Bu adam siyaset yapamaz. Zaten 31 Mart'ta gelin defterini dürelim ya. Benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim de bu adamdan kurtulsun. Bugünle geçmişi karşılaştırsa hakikati anlayacak. Ama bu zatın meselesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bu ülkenin en çiftçi dostu, üretici dostu, emekçi dostu iktidarı biziz." diye konuştu."Son 17 senede çiftçilere 127 katrilyon liralık destek ödemesi yaptıklarını" aktaran Erdoğan, sadece bu yılın ilk üç ayında çiftçilere 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacaklarını, Antalyalıların da bu ödemelerden paylarına düşeni alacaklarını vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes Türel'in yeni hallerden, soğuk hava depolarına, göletlerden destekleme hizmetlerine kadar Antalyalı çiftçiler için yatırım bedeli 700 milyon liraya varan pek çok projesinin bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:"İnşallah 31 Mart'tan sonra bu projelerin peyderpey hizmete alınmasıyla Antalya tarımı daha da ilerleyecek. Tabii meyve ve sebzenin üretimi kadar piyasanın denetlenmesi de önemli. Serbest piyasa demek spekülatörlerin cirit attığı, isteyenin istediği şekilde at koşturduğu bir ortam değildir. Benim üretici kardeşlerimi sömürdükleri bir ortam değildir. Kim piyasayı manipüle ediyorsa, kim fiyatları anormal bir şekilde tırmandırıyorsa devlet de vatandaşının hakkını korumak için gerekeni yapar. Tanzim satış noktaları, fiyatları şişiren bazı fırsatçıların önünü kesmek için devreye aldığımız bir sistemdir. Biz kimsenin meşru ticaretine müdahale etmiyoruz. Sadece çiftçimizi, dürüst ticaret erbabımızı ve tüketicimizi bu fırsatçılardan korumaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde denetimlerimizi daha da artıracağız. İster gübre ister ilaç olsun isterse patates, soğan, biber olsun, stokçuluk yaparak haksız kazanç sağlamaya çalışanlara göz yummayacağız."Siyasetin özünde bir hizmet yarışı olduğuna işaret eden Erdoğan, siyasetin aynı ilkeleri, aynı değerleri, aynı hedefleri paylaşan, dayanışma içinde çalışan kadroların başarabileceği bir mücadele olduğunu dile getirdi. .Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrı telden çalanlar, hizipçilik yapanlar, adamlarına belediye meclislerinde koltuk ayarlamanın kavgasını verenler, millete hizmet edemez. Şu anda CHP, kimlerle kol kola, kimlerle el ele? Bu dörtlü çetede terör örgütü var mı? Sözde iyi parti var mı? Yanında da Saadet Partisi var. Dörtlü çete... İnşallah 31 Mart'ta bunlara gereken dersi sandıkta veriyor muyuz?" şeklinde konuştu."Gereken dersi vermemiz lazım"Erdoğan, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı karşısında oradaki bir "siyasetçi müsveddesinin" sözlerini eleştirdi. "Ne yaptı? Terörü İslam'a fatura etti. Şimdi bunu ekranda izlemenizi istiyorum. Ama Türkiye'den de birileri aynısını yaptı. Onu da görmeniz lazım." diyen Erdoğan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin görüntüleri, ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İslam coğrafyasına da bakmamız gerekiyor. İslamiyet üzerinden insanların birbirlerini nasıl katlettiklerini görüyoruz. İslam dünyasından kaynaklanan terör, bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor." sözlerini içeren videoyu vatandaşlara izletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"Bu ırkçı senatör aynı şeyi söylüyor, Bay Kemal de aynı şeyleri söylüyor. Ne diyor bay Kemal? 'İslam dünyasından kaynaklanan terör.' diyor. Yazıklar olsun sana. Yüzde 99'u Müslüman olan bu ülkede siyaset yapacaksın ve terörün İslam dünyasından kaynaklandığını söyleyeceksin. Senin haddine mi ya? Sen ne densiz bir insansın ya? Senin o Avustralya'daki senatörden ne farkın var ya? Ah benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim. Yani bu adama 31 Mart'ta hala haddini bildirmeyecek miyiz? Buna bir Osmanlı tokadı atmayacak mıyız sandıkta? Öyleyse 14 gün. Çok çalışacağız. Çünkü bunun o koltuktan kalkması lazım. Ama kalkamaz, bu yapıştı kaldı. Biz şimdi CHP'li kardeşlerimizi de kurtaralım. Yoksa bu gitmez ha gitmez. Bunca zamandır seçim yapıyoruz her seçimi kaybetti ama koltuğu kaybetmedi. Öyleyse gereken dersi vermemiz lazım.""Bu oyunları bozmalıyız"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kepez'in CHP'li belediye meclisi adayı Baki Karaağaç'ın terör örgütü PKK'nın elebaşı 'Öcalan'a özgürlük' eylemine liderlik ettiğini" anlatan bir video ile HDP'li yöneticilerin terör örgütü PKK'ya ilişkin söylemlerinin yer aldığı videoyu da vatandaşlara izlettirdi. Erdoğan, şöyle konuştu:"Bu adam Kürt bile değil, değil ama Kürtler üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Antalya'ya soruyorum, Türkiye'de 'Kürdistan' var mı? Bizim Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara bölgelerimiz var ama bizde Kürdistan yok. Sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git oraya. Ama bizim ülkemizi bölemezsiniz. Kadın ne diyor? 'Biz sırtımızı PYD/YPG'ye dayadık.' diyor. İyi ki dayamışsın ha. Biz de sırtımızı, milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Farkımız bu. Bir diğeri ne diyor? '1 Temmuz'a kadar Terörle Mücadele Yasası'nı kaldırmazsanız savaş kapıya gelir.' diyor. 1 Temmuz geçti. Ne oldu? Topunuz gelin topunuz. 15 Temmuz'da geldiniz ne oldu? 16 saatte işlerini bitirdik mi? Cudi'de inlerine girdik mi? Gabar'da girdik mi? Tendürek'te girdik mi? Kandil'de girdik mi? Nereye giderlerse gitsinler, peşlerindeyiz. Yine kovalayacağız. Açık söylüyorum, işte Antalya'da, terörist Kepez'de listede, hale bak. Benim kardeşlerim artık bunları görmeli, bu oyunları bozmalıyız. Antalyalı kardeşlerime bu tabloyu yaşatanlar, Türk siyasetinin yüz karalarıdır.Dünyanın hiçbir ülkesinde siyasetin kalibresi bu kadar düşürülmemiştir. Koltuk uğruna, seçimde bir belediye daha fazla almak uğruna daha önce hiçbir siyasi parti böyle bir rezalete imza atmamıştır. Şimdi bunlara sorsanız 'Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyiz.' diyorlar hala. Şimdi bunlara sorsanız 'Biz cumhuriyetle yaşıtız, biz Atatürkçüyüz.' iddiasında bulunurlar. CHP'nin başındaki zata sorsanız öyle diyor, 'Terör örgütüne destek verenlerin Allah belasını versin.' diyor. ya işte yanındalar, berabersiniz, el ele kol kolasınız. Kimi aldatıyorsunuz ya? Bay Kemal'in yeni yoldaşı hanımefendiye sorsanız 'Biz milliyetçiyiz, vatanperveriz.' der. İttifakın adaylarına sorsanız, 'Bizim terör sevicilerle hiçbir bağımız, bağlantımız yok.' der. Bunların adı bölücülere koltuk değnekliği yapmak değil mi? Bunların adı örgütün uzantılarını belediyelere sızdırma ittifakı değil mi? Bunların adı Kandil'in çıkarı için milli iradeye pusu kurmak değil mi? Allah aşkına bunlar kimi kandırdıklarını sanıyorlar. Siz kimi oyuna getirmeye çalışıyorsunuz?""Benim Antalyalı kardeşlerim bu oyunu yutar mı, bu tezgaha gelir mi? Antalya bu rezaleti, hinliği, sinsiliği içine sindirir mi? Benim CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim de böyle bir rezaleti kabul eder mi?" sorusu soran Erdoğan, "Açık söylüyorum, bu 4 kafadar kesinlikle Türk milletini tanımıyor. Çok daha kötüsü bunlar milleti de kendileri gibi basiretsiz, ferasetsiz zannediyorlar. Bunlar resmen ve alanen 82 milyonun aklıyla, irfanıyla dalga geçiyor. " değerlendirmesini yaptı."O siyasi partilere oy verenlere terörist demedim"Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'nin hakikati kabullenmek yerine sürekli kaçak güreştiğini söyledi.Muhalefetin sorulara dürüstçe ve mertçe cevap vermek yerine sabah akşam kendilerine hakaret ettiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:"Kirli ittifaklarını, kanlı pazarlıklarını, bölücülerle girdikleri alengirli işleri yüzlerine çarpınca da koro halinde hepsi de bize saldırıyor. Bay Kemal ve hanımefendi çıkmış hiç utanmadan benim, CHP, İYİ Parti, Saadet'e hatta HDP'ye oy veren vatandaşlarıma 'terörist' dediğim iftirasını atıyorlar. Dürüst olun dürüst. Ben asla o siyasi partilere oy verenlere terörist demedim. Diyecek kadar da bu işi bilmeyen birisi değilim. Benim terörist dediğim az önce sizlere gösterdiğim o yönetici takımıdır. Benim ülkemi bölmeye çalışan, 'Kürdistan' diyen, 'Biz sırtımızı YPG'ye PYD'ye dayadık.' diyen, içeride olan ve dağdakini gördünüz değil mi? Bizim terörist dediklerimiz bunlardır.Bunları isim isim sayarız. Hepsinin bizde bütün isimleri, her şeyleri var. Onlarla yargıda da ciddi bir mücadeleyi vereceğiz ve veriyoruz. Bunlarla yargıda hesaplaşacağız. Kalkıp, Denizli'de 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlili kardeşlerim.' diyen hanımefendiyle yargıda hesaplaşacağız. Aydın'da 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Aydınlı kardeşlerim.' diyen hanımefendi ile yargıda hesaplaşacağız. Çünkü ben hiçbir yerde böyle bir ifade kullanmadım, bunu belgeleyemezler. Bunun altında da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak kalmam, bunun bedelini ödeyecek. Şu anda da kendisine önce ilk etapta 250 milyonluk bir tazminat davasını açtım. Durmak yok, gereğini yapacağız.""Tüm çabalarına rağmen artık mızrak çuvala sığmıyor""İddialarını, iftiralarını ispat etmeye çağırınca da bu sefer seviyeyi daha da aşağıya çekiyorlar." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:"Aslında bunlar bir yalanı daha büyük bir yalanla, bir iftirayı daha rezil bir iftirayla örtebileceklerini düşünen zavallılardır. Bunlar millete söyleyecek tek bir sözü, projesi hedefi, iddiası olmayan çapsızlardır. Ancak ne kadar uğraşsalar da hakikatler tek tek ortaya çıkıyor. Tüm çabalarına rağmen artık mızrak çuvala sığmıyor. Bölücülerle Kandil'de, FETÖ'cülerle Taksim'de Ezan-ı Muhammediye'yi ıslıklayan marjinal edepsizlerle kurdukları ittifak her gün deşifre oluyor. Millet oyunu görüyor, tezgahı görüyor. İttifakın asıl ortaklarının kim olduğunu, ittifakın asıl kime hizmet ettiğini bu millet çok net bir şekilde görüyor. Bunun için de sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyor. Aklıyla alay edenlere ders vermek için tüm Türkiye 31 Mart'ı bekliyor."NotlarMitingin yapıldığı alana "Sayın Cumhurbaşkanım cesaretinizle, liderliğinizle artık eski Türkiye yok. Başımız dimdik, bugünlere alnımızın akıyla geldik. Asla yalnız yürümeyeceksiniz", "Antalya tamam inşallah" yazılı pankartlar asıldı.AK Parti'nin "Nereden nereye" adlı seçim şarkısına eşlik eden Erdoğan, konuşmasının ardından Antalya'da tapu sorunu çözülen 7 vatandaşa tapularını verdi.Erdoğan, belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, vatandaşlara kenevirden yapılmış torbaların içinde çay dağıttı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 359 projesinin yer aldığı tanıtım filmi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yle ilgili filmlerin gösterildiği mitingde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönemde Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da birer konuşma yaptı.Mitinge, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da katıldı.(Bitti)