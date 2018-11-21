AK Parti'nin Antalya Adayı Yeniden Menderes Türel Oldu! Menderes Türel Kimdir?

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı. Peki, Menderes Türel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

MENDERES TÜREL KİMDİR?

Mevcut Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türeli, 11 Temmuz 1964 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Menderes Türel ilk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra İngiltere'ye giden Türel, gazetecilik eğitimi aldı. Antalya'ya döndükten sonra uzun süre gazeteci olarak çalışan Türel, mesleğindeki başarılar nedeniyle birçok ödüle layık görüldü.

1987 YILININ EN İYİ GAZETECİSİ

Çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. 1987 senesinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme dalında Türkiye'nin en iyi gazetecisi seçildi.

ATSO YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAPTI

1992 senesinde, henüz 28 yaşındayken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçildi. Daha sonra 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürüttü.

9 Kasım 2001 tarihinde yapılan oda seçimlerinin ardından 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarihte, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı.

23 BİN OY FARKLA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI OLDU

2004 Türkiye Yerel Seçimleri'nde Antalya Belediye Başkanı seçildi. 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri'nde AK Parti Antalya 2. sıra Milletvekili adayı olarak TBMM'ye girdi.

30 Mart 2014 Türkiye Yerel Seçimleri'nde en yakın rakibi ve dönemin mevcut belediye başkanı CHP'li Mustafa Akaydın'ı 23 bin oy farkla geçerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir dönem aradan sonra tekrar seçildi.

Menderes Türel, 2003 yılında beri Ebru Türel ile evlidir ve iki çocuğu vardır.