AK Parti'nin Ardahan Mitingi

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, "Aman ha armudun çöpü, elmanın çekirdeği demeyin ve oyunuzu dikkatli kullanın. İş yapana, sizden olana oy verin. Oyunuzun kıymetli olduğunu aklınızdan çıkarmayın." dedi.Yazıcı, AK Parti'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kongre Caddesi'ndeki PTT Kavşağı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, hiçbir anlarını boş bırakmayıp her zaman milletin derdiyle dertlendiklerini belirterek, "Her işi planlayan yürüyüşümüzü ve iş yapma tarzımızı sizlerden aldığımız sinerjiyle gerçekleştiren bir siyasi partiyiz. Bütün seçimlerde sloganlarımızın temelinde millet ve 82 milyon vurgusu var." ifadelerini kullandı.Belediye işinin gönül işi olduğunu vurgulayan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Gücümüz millet, işimiz hizmet dedik. AK Parti siyasetinin merkezinde millet var, siz varsınız. Gücümüzü sizden alıyoruz. İşte bu AK Parti kadroları, Erdoğan'ın öncülüğündeki kadrolar Türkiye'nin yönetimini aldı, her alanı değiştire değiştire bugüne getirdi. Dün 28 Şubat'ın 22. yılını geride bıraktık. Türkiye siyasetine musallat olmuş, millet iradesini güçle, silahla, entrikayla, toplum mühendisliğiyle devre dışı bırakan süreç yaşadık. Onlardan bir tanesi de 28 Şubat post modern darbe süreciydi. Bakıyorum şu anda onlara istediği şekilde giyinmişler, yaşam tarzları farklı olabilir ama ülke budur ve bu şekilde olması lazım. Ama 28 Şubat postmodern darbe sürecinde topluma müdahale ettiler. Bütün bunları tasviye eden ve Türkiye'ye kazandıran siyasi kadronun ismi AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır."Yazıcı, 31 Mart'ta seçmenin sandığa gidiceğine ve tercihi yapacağına işaret ederek, "Aman ha armudun çöpü, elmanın çekirdeği demeyin ve oyunuzu dikkatli kullanın. İş yapana, sizden olana oy verin. Oyunuzun kıymetli olduğunu aklınızdan çıkarmayın." diye konuştu."Dün hasım olanlar bugün hısım oldular"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Ardahanlıların soğuk havaya rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bağrına bastığını belirtti.Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini vurgulayan Kandemir, "Dün hasım olanlar bugün hısım oldular, üzerimize yürüdüler. Kimi dağdan saldırdı kimi kötülüğün amiral gemisinden. İzzetimiz ve şerefimizle huzurunuzu muhafaza ettik, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında saf tuttuk, sahip çıktık, bugüne geldik. 31 Mart'a yaklaşıyoruz, işte yine görüyoruz. Birbirine benzemeyenler kol kola girmişler, karanlıkta ittifak yaptıklarını zannediyorlar fakat millet onları görüyor ve farkında. İnanıyoruz ki 31 Mart'ta Ardahan bir kere daha Cumhur İttifakı'nın adayına, dünya liderine sahip çıkarak, tüm bu şer odaklarına gereken cevabı verecek." değerlendirmesini yaptı.Mitingde, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar da birer konuşma yaptı.