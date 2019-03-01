AK Parti'nin Ardahan Mitingi

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz birileri gibi bölge, istismar siyaseti yapmadık. Biz hiçbir zaman Türkiye haritasını renklere göre bölmedik. Biz CHP gibi sadece belli illere, bölgelere, sadece sahil kenarlarına hapsolan bir parti olmadık." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Ardahan'daki PTT Kavşağı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.Erdoğan, Türkiye'nin, ayağına vurulan prangalardan kendi dönemlerinde kurtulduğunu, milletin yıllardır hasretini çektiği birlik, hizmet ve eser siyasetine AK Parti iktidarları döneminde kavuştuğunu belirtti.Son 17 yılda demokrasinin güçlendiğini, vesayetin gerilediğini, kardeşliğin hiç olmadığı kadar perçinlendiğini vurgulayan Erdoğan, milleti birbirine düşürmeyi, kırdırmayı hedefleyen hiçbir girişimin ve provokasyonun amacına ulaşamadığını, gizli, açık darbe teşebbüslerinin milli iradeninin çelikten zırhını delemediğini kaydetti.AK Parti'nin birlik siyasetiyle sadece kurulan tuzakları bozmadığını, aynı zamanda ülkenin ekonomik kaynaklarını çok daha verimli ve etkin bir şekilde kullanmayı başardığını anlatan Erdoğan, uzun yıllar sonra başta doğu illeri olmak üzere, 81 vilayetin tamamının layık olduğu hizmetlere ilk defa, kendi dönemlerinde kavuştuğunu vurguladı.Bölgeler ve vilayetler arasındaki gelişmişlik farkının en çok AK Parti döneminde azaldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Çünkü biz birileri gibi bölge siyaseti yapmadık, istismar siyaseti yapmadık. Biz hiçbir zaman Türkiye haritasını renklere göre bölmedik. Biz CHP gibi sadece belli illere, belli bölgelere, sadece sahil kenarlarına hapsolan bir parti olmadık. Bilakis ülkemizin tüm illerinden, tüm toplum kesimlerinden oy alan, çok güçlü destek gören bir siyasi hareket olduk. Biz batıya ne götürdüysek, doğuya da onu götürdük. Niye? Biz 780 bin kilometrekarenin iktidarıyız. Bugün Türk'ün de, Kürt'ün de, Alevi'nin de, Sünni'nin de, dindarın da, sekülerin de, gencin de, yaşlının da partisi AK Parti'dir. Son 17 yıldır bize oy versin, vermesin vatandaşlarımızın tamamını kucakladık. Tamamını bağrımıza bastık. ve yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik."Bölgeye ve Ardahan'a yapılan yatırımlarArdahan'ın her zaman batının imkanlarıyla iç içe olmasını istediklerini kaydeden Erdoğan, şu anda Ardahan'dan Kars'a ve oradan havalimanıyla ülkenin her yerine uçma şansına elde edildiğini anlattı.Daha iyi günler olacağını vurgulayan Erdoğan, "Zira batıda ne varsa doğuda da o olsun. Diğer bölgelerdeki vatandaşım hangi imkanlara sahipse, Ardahan'daki kardeşim de aynı imkanlara, aynı hayat standartlarına sahip olsun diye çalıştık." dedi.Sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya son 17 yılda 290 milyar liralık yatırım yaptıklarına değinen Erdoğan, tarımsal desteklerde 33,5 milyar lira, işsizlik yardımlarında 2 milyar lira, sosyal yardımlarda 59 milyar lira, ilçe ve köylere altyapı katkısı olarak 18 milyar lira, kalkınma ajansları vasıtasıyla üreticilere 5,5 milyar lira destek verdiklerini bildirdi.Erdoğan, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki üniversite sayısını 6'dan 18'e, 107 bin olan üniversite öğrenci sayısını 616 bine çıkardıklarını kaydetti.788 binden fazla haneyi doğal gazın konforuyla tanıştırdıklarını anlatan Erdoğan, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bölünmüş yol uzunluğunu 260 kilometreden 3 bin 884 kilometreye yükselttiklerini, havalimanı sayısını 8'den 12'ye, uçak yolcusu sayısını 436 binden 8 milyona çıkardıklarını ifade etti.Organize sanayi bölgesi sayısını 5'ten 24'e, küçük sanayi sitesi sayısını 44'ten 75'e ulaştırdıklarını bildiren Erdoğan, bölgeye bu yatırımları yerine getirirken Ardahan'ı da ihmal etmediklerini ve son 17 yılda buraya 6 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini, çocukların 60, 70 kişilik sınıflara mahkum olmaması için de 986 yeni derslik yapıldığını aktardı.Erdoğan, "Ardahan Üniversitesini 5 bin 213 öğrencisiyle 317 akademisyeniyle şehrimize kazandırdık. Kim yaptı bu üniversiteyi? Biz yaptık. Diğerlerinin böyle bir gayreti oldu mu? Onlar Ardahan'ın evlatlarını adeta buradan sürgüne gönderdiler. Biz de 'üniversiteyi biz onların ayağına getirelim. Orta öğretimi ayağına getirelim' dedik. Biz bunu yaptık." dedi.2002'de hiç yükseköğrenim yurdu bulunmayan Ardahan'da bugün 3 bin 79 kişilik yükseköğrenim yurtları olduğuna işaret eden Erdoğan, Ardahan'da gençlik merkezi, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, futbol sahası yaptıklarını, Göle'de gençlik merkezi, spor salonu ve futbol sahası gibi sosyal tesisleri inşa ederek, gençlerin hizmetine sunduklarını anlattı."Millet bahçelerinden birini Ağrı Dağı'na yapıyoruz"Ardahan'a da millet bahçesi yapacaklarını bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Diğer illerimize açtığımız millet bahçelerinden birini de Ağrı Dağı'na yapıyoruz. Valiliğimiz kanalıyla şehrimize 70 dönüm büyüklüğünde muhteşem bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Neresi biliyor musunuz? Aziziye Kışlası'ndaki sorunlar çözüldü. Artık orası millet bahçesi olarak siz Ardahanlı kardeşlerime hizmet verecek. Şehrin merkezinde anneler, babalar yavrularını alacak ve o millet bahçesinde birlikte eğlenecekler. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bahçenin içinde müze var. Kışlanın içindeki o müze o da onlara ayrıca hizmet verecek. Ama bir de millet kıraathanesi o projenin içinde yer alacak. Oraya da üniversiteli gençler hem derslerini çalışmaya gelecekler hem kitap okumaya gelecekler. Çay, simit ve bunun yanında kek, pasta ücretsiz olarak gençlerimize orada ikram edilecek."150 yataklı Ardahan Devlet Hastanesi, 400 yataklı Göle Devlet Hastanesi ve Posof Entegre İlçe Hastanesi ile 18 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını belirten Erdoğan, Çıldır Entegre İlçe Hastanesi, Ardahan Merkez Aile Sağlığı Merkezi ve Göle Devlet Hastanesinin 15 daireli lojmanlarının yapımlarının devam ettiğini aktardı.Ardahan'da bugüne kadar bin 546 konut yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye sosyal devlet kavramıyla gerçek manada bizimle tanıştı. Çünkü biz CHP gibi sosyal devletin lafını ve istismarını değil, icraatını yaptık." değerlendirmesinde bulundu.(Sürecek)