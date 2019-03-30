AK Parti'nin Bahçelievler Mitingi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Listelerinden PKK'lıları, HDP'lileri, parlamentoya taşıdılar. Sözde İYİ Parti aynı şekilde taşıdı. Aynı şekilde Saadet'in onlarla iş birlikleri var. Hepsi kayıtlı, belgeli. Seçim sonrası zaman zaman bunları belgeleriyle açıklayacağız." dedi.Erdoğan, partisinin Bahçelievler mitinginde, AK Parti'nin şehirlere kazandırdığı eserlerle mutlu olduğunu ifade ederek, katılımcılara şöyle seslendi:"Yarın, gelin sandıklarda bu kirli ittifaka, bu zillet ittifakına öyle bir tokat atın ki bir daha bunlar belini doğrultamasın. Burada ne ararsan var. Kandil var, çıkar var, menfaat var. İstanbul'da ne için acaba PKK'nın arkasında olduğu parti seçime girmiyor? Neden? Çünkü CHP'nin bunlar destekçisi ama listelerinden belediyelere sızmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar sizin iradenizin üstünde biz irade tanımazken, onlar ne yazık ki dağın teşvikiyle yeni bir irade oluşturuyorlar. İnşallah bugüne kadar nasıl ki bu yolu yürüdük, bundan sonra da demokrasiden taviz vermeden, meşruiyetten başka yöntemlere tevessül etmeden bu yolculuğumuzu sürdüreceğiz. En zor, en sıkıntılı zamanlarımızda biz, size geldik. Sizin çizdiğiniz rotada, sizin belirlediğiniz çerçevede mücadelemizi devam ettirdik. Birileri gibi sırtımızı eli kanlı örgütlere, CHP gibi elitlere değil, Kandil'e değil, milletimize dayadık, mutlak güç ve kudret sahibi olan Allah'a dayadık. 14 seçimin hepsinde bize sahip çıkan milletimize, her karış toprağında bir yiğidin uzandığı bu aziz vatana şükran borcumuzu ödemek için çalıştık."İstanbul'a yapılan yatırımlara ilişkin video izleten Erdoğan, "Başkaları gibi meydanlarda verdiğimiz sözleri unutmadan hepsini tek tek hayata geçirdik. Dün nasıl 'Aşkınan çalışan yorulmaz.' diyorsak, bugün de 'Gönülden yaparsan, gönüller kazanırsın.' diyoruz. Dün nasıl 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyorsak, bugün de 'Yıkma gönül sarayını, örmesi kolay değildir.' diyoruz. Dün nasıl 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün.' diye çalışıyorsak, bugün de 'Önce millet, önce memleket.' düsturuyla koşturuyoruz. Beyaz kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta sizin için milletimiz için mazlum ve mağdurların son sığınağı bu ülkenin istikbali için mücadele ediyoruz." diye konuştu.Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim kimseyle iş birliğimiz yok." dediğini aktararak, "Ya kimi aldatıyorsunuz? Listelerinden PKK'lıları, HDP'lileri, parlamentoya taşıdılar. Sözde İYİ Parti aynı şekilde taşıdı. Aynı şekilde Saadet'in onlarla iş birlikleri var. Hepsi kayıtlı, belgeli. Seçim sonrası zaman zaman bunları belgeleriyle açıklayacağız." dedi."Kürt kardeşlerimin sırtından menfaat sağlamaya çalışanlar var"Türkiye'yi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna kavuşturmaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, "34 yıldır Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bölücü örgütü bitirmek için birbirinden başarılı operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdik. Operasyonlar devam ediyor ve devam edecek. Teröristler bitene kadar devam ettireceğiz. Şu anda Kürt kardeşlerimin sırtından menfaat sağlamaya çalışanlar var." diye konuştu.Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin ve HDP milletvekillerinin konuşmalarını içeren videonun ardından, şunları söyledi:"Güneydoğu Anadolumuz, Doğu Anadolumuz, Karadenizimiz, Akdenizimiz, Orta Anadolumuz, Egemiz, Marmaramız var. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Nerede var? Irak'ın kuzeyinde. Çok seviyorsan, terör sevicileri de al yanına, defolun oraya gidin. Bu toprakları bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız. Böyle bir yola tevessül ettiğinizde Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de nasıl bomba olup onların başına, başına indiysek, aynen oraya da ineriz. Terörle mücadelede bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Lamı cimi yok. Zeytindalı Operasyonu'nda ne yaptık? Afrin'de ne yaptık? İnşallah bundan sonra da bu aynen devam ediyor. Terör koridorunu ne hale getirdiğimizi gördünüz. Kim ne derse desin biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Bu yola da böyle devam edeceğiz. Ne dedik? Bir gece ansızın gelebiliriz. Geldik mi? Geldik."(Sürecek)