AK Parti'nin Bahçelievler Mitingi

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Herkesten, özellikle de İstanbullu hemşehrilerimden yarın mutlaka sandığa gitmelerini rica ediyorum. Hiçbir baskı altında olmadan, tamamen hür iradenizle tercihlerinizi yapmanızı istiyorum." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Bahçelievler'de düzenlediği mitingde, vatandaşlardan yarın bir kez daha destek istediklerini belirtti. Vatandaşlardan istiklal ve istikbale sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, "31 Mart'ta sizlerden bu davayı tümsekte koymamanızı istirham ediyoruz." ifadelerini kulandı."31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor muyuz?", "İstanbul'umuza sahip çıkıyor muyuz?", "Mührü, gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz?", "31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor muyuz?", "Bahçelievler, Büyükşehir'de Binali Yıldırım kardeşime, ilçede Hakan Bahadır kardeşime sahip çıkıyor muyuz?" diye soran Erdoğan, mitinge katılanlardan coşkulu bir "Evet" cevabı alınca, "Rabbim sizlerden razı olsun. Benim bildiğim Bahçelievler bu" dedi.Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz/Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" dizelerini hatırlatan Erdoğan, "Biz son 40 yıldır, siyasetimizi işte bu sözün üzerine kurduk. Milletimize olan sevdamızı, eserlerimizle ispat etmeye çalıştık. Popülizm yapmadık, boş laf söylemedik, hamasete asla prim vermedik. Meydanlarda söylediğini göreve gelince unutanlardan asla olmadık. Yapamayacağımız hiçbir şeyi söz vermedik. Samimiyet, doğruluk, dürüstlükten başka bir rütbe, yakamıza takmadık. Bu anlayışla İstanbul'a son 17 yılda, 255 katrilyon liralık yatırım kazandırdık. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, tarıma kadar her alanda cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarını ülkemize yaptık. Eğitimde yaptıklarımız ortada. Şimdi inşallah Başakşehir'de Türkiye'nin en büyük şehir hastanesini yapıyoruz. Oradan siz de istifade edeceksiniz. Yine Bahçelievler'de bütün metro ağıyla, raylı sistemlerle bölgeyi donatıyoruz. Bütün bunların yanında Kocasinan Stadı'nı yeniledik." diye konuştu.YatırımlarBakırköy İDO-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekmece-Halkalı Metro Hattı'nın ve Ataköy-Basınekspres-İkitelli Metro Hattı'nın inşaatına devam ettiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:"Bin 820 araç kapasiteli 4 adet otoparkın yapımı sürüyor. Kocasinan Mahallesi Dört Halife Cami'nin ve Kocasinan Spor Tesisleri'nin inşaatına başlandı. Zafer Mahallesi Eğitim Tesisi'nin yapımı devam ediyor. Bahçelievler'e yapacağımız 3 yeni tünelle, ulaşım daha hızlı hale gelecek. Bahçelievler Yayla Tüneli ile Ünverdi Köprülü Kavşağı'nın oluşturduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyoruz. Tavukçuderesi Yolu, Bahçelievler, Olimpiyat Yolu Tüneli ile Bahçelievler-Bağcılar ve Küçükçekmece arasında alternatif bir güzergah kuruyoruz. Bahçelievler Olimpiyat Yolu-Gümrük Yolu Tüneli ile Bahçelievler ve Küçükçekmece arasında ayrıca bir güzergah oluşturuyoruz. İlçemizdeki 8 noktada yapacağımız yeni yol ve kavşaklarla trafik yoğunluğunu azaltıyoruz. Çobançeşme Aktarma Merkezi ile İstanbul trafiğinin yoğunluğunun azaltılmasına da katkıda bulunuyoruz. Bahçelievler'e 9 bin 404 araç kapasiteli yeni otoparklar kazandıracağız."Erdoğan, İstanbul'a kazandıracakları yeşil koridorların Bahçelievler'i de kapsadığına dikkati çekerek, "Bakırköy-Arnavutköy Yeşil Koridoru, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden başlayarak Bakırköy Hobi Bahçeleri, Dünya Ticaret Merkezi, CNR Fuar Merkezi, Arnavutköy Şehir Parkı ve üniversite bölgelerinden geçip Arnavutköy Set Parkı'nda son bulacak. Çobançeşme ve Yenibosna merkez mahallelerinden geçen yeşil koridor ile sizlere yaya ve bisiklet yolu olarak kesintisiz 45 kilometrelik bir ulaşım imkanı sağlayacağız. Bahçelievler'e 250 bin metrekarelik yeşil alan sağlayacak yeşil koridor, ilçemizde 2 mahalleyi bir araya getirecek. Şirinevler, Bahçelievler ve Ataköy'e kurulacak şehir teraslarıyla yolların böldüğü ilçe ve mahalleler arasındaki bağlantı alanlarını güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.İlçeye yeni bir meydan, millet bahçesi, millet kıraathanesi ve kültür merkezi inşa edeceklerini kaydeden Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nin girişinde bulunan alana katlı otopark ve sosyal tesis yapacaklarını söyledi."İstanbul'a suyu getirdik"CHP'nin "Çöp, çukur, çamur" olduğunu aktaran Erdoğan,"Bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı seçtiğiniz zaman İstanbul böyle değil miydi? Her taraf çöp, çukur, çamur değil miydi? Biz o çöp dağlarını kaldırmadık mı? İstanbul susuz değil miydi? Kısa zamanda o bidonlarla - evlerde sular akmıyordu- küvetlere su dolduruyorduk, hatırlayın. Benzin istasyonları gibi su istasyonları kurulmuştu İstanbul'da. Biz Istranca Dağı'ndan, 140 kilometreden dağları deldik, İstanbul'a suyu getirdik. Melen'den 180 kilometre dağları deldik, İstanbul'a suyu getirdik. Boğaz'ın altından dev tüneller açtık." diye konuştu."Bunlara CHP zihniyetinin aklı ermez." diyen Erdoğan, CHP döneminde Ümraniye'deki çöp patlaması olayını hatırlattı. Orada 39 vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getiren Erdoğan, "İnanın Bay Kemal'in bundan bile haberi yoktur. Böyle bir derdi yok zaten." diye konuştu.Erdoğan, 15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanklar arasından geçerek Bakırköy Belediyesi'ne gittiğini belirterek, "Orada o kahvesini yudumluyordu. 01.15'te de bu kardeşiniz, Hazine ve Maliye Bakanı, kızım, eşim, torunlarımla beraber biz de Atatürk Havalimanı'na indik. On binler orada ve 16 saat biz orada operasyonlarımızı yaparak darbeyi püskürttük ve darbeyi yapanları da cezaevine yerleştirdik, hala yerleştiriyoruz. Kim olursa olsun yakalayacağız ve oraya atacağız. Niye? Benim milletimin huzurunu kaçıranlara biz acıyamayız. Eğer acırsak acınacak hale geliriz. Silahlı Kuvvetler'de, polis teşkilatımızda, Bakanlıklarda nerede kim olursa olsun, asla. Niye? Onlar bu millete ihanet ettiler, bu devlete ihanet ettiler. Şimdi nerede onların başı? Pensilvanya'da. Amerika'da ve buradan kaçanların bir kısmı oraya gidiyor, bir kısmı Avrupa'ya, değişik yerlere. Takip ediyoruz. Onları da kovalayacağız. Yakaladıkça getiriyoruz zaten. Getireceğiz. PKK'yı da aynı şekilde." değerlendirmesinde bulundu."31 Mart'ta Anadolu irfanı yine galip gelecektir"Yarın herkesin sandığa gitmesini isteyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ben herkesten, özellikle de İstanbullu hemşehrilerimden yarın mutlaka sandığa gitmelerini rica ediyorum. Hiçbir baskı altında olmadan, tamamen hür iradenizle tercihlerinizi yapmanızı istiyorum. Hanım kardeşlerim, sandıkta demokrasimiz için ödenen büyük bedelleri unutmadan, şehirlerimizin ve ülkemizin geleceği için en iyi kararı vereceğinize inanıyorum. CHP'nin millete hor bakan, vatandaşı mümeyyiz görmeyen anlayışından söke söke alarak elde ettiğimiz bu hakka, sizlerin bir kez daha sahip çıkacağına inanıyorum. Diyorum ki buradan sesleniyorum, 82 milyonun her bir ferdinin yarın oy kabinine girdiğinde geçmişle bugünün Türkiyesi arasındaki farka bakarak mührü basmasını istirham ediyorum. Sizlerden eski İstanbul ile 2019'un İstanbulu'nu mukayese ederek kararınızı vermenizi istiyorum. Hepinizden CHP belediyeciliğinde çöpe, çukura, çamura mahkum edilen İstanbul ile şu anki İstanbul'u vicdan terazisinde tartarak oylarınızı kullanmanızı istiyorum. Benim milletim, basiret ve feraset sahibidir. Benim vatandaşım adaleti gözetir, hizmetin hakkını verir. Benim insanım eser siyasetinin de tefrikini en güzel şekilde yapar. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Anadolu irfanı yine galip gelecektir. Yarın maşeri vicdan yine en doğru, en hayırlı kararı verecektir. İnşallah sizlerin takdiriyle Türkiye'nin önünde apaydınlık bir yol var."Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin 4,5 yıl Cumhurbaşkanlığı makamında olacağını hatırlatarak, "Ekonomimiz, her şeyimiz Allah'ın izniyle emin ellerde. Bir sıkıntı yok. Yerelde de bütünleştiğimizde ben Cumhurbaşkanı olarak, öbür tarafta Binali kardeşim İstanbul'un Büyükşehir Başkanı olarak bir diğer taraftan Hakan kardeşim de Bahçelievler'in belediye başkanı olarak, üçlü mekanizmayla Bahçelievlerimizi çok daha iyi yere taşıyacağız." şeklinde konuştu.NotlarBahçelievler Dereboyu Caddesi'nde AK Parti ilçe binası önünde düzenlenen mitinge, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır, AK Parti milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri, miting sonrası vatandaşlara bez çanta ve çay dağıttı.(Bitti)