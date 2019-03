AK Parti'nin Bartın Mitingi

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik merkezlerimizle gençlerimizin daha donanımlı, daha güçlü, daha mücehhez olmaları için her türlü hizmeti her daim onların hizmetine sunacağız." dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Bakan Kasapoğlu, kentin hizmetin en iyisine, en güzeline layık olduğunu söyledi.Bakanlık olarak bugüne kadar yaptıkları gibi bundan sonra da kadınların, gençlerin ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Spor tesisleriyle, semt sahalarıyla, basketbol-voleybol alanlarıyla, tenis kortlarıyla, gençlik merkezleriyle, yüzme havuzlarıyla sizlere sporu yakınlaştırmaya, sporu sizlerin erişimine daha kolay sunmaya çalışacağız. Gençlik merkezlerimizle gençlerimizin daha donanımlı, daha güçlü, daha mücehhez olmaları için her türlü hizmeti her daim onların hizmetine sunacağız inşallah." diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, yerel seçimlerin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:"Önümüzdeki günlerde önemli bir seçim var. Bu seçimde sizler; milli iradenin, halk egemenliğinin yanında olan Cumhur İttifakı ile bu vesayetçilere, kumpasçılara, şer çetesine karşı Bartın halkının, Bartın'ın gençlerinin, kadınlarının onurlu duruşunu, dik duruşunu, gür sedasını haykıracaksınız. 31 Mart günü Bartın'ın demokrasiye, hukuka, aydınlığa karşı dik duruşunu, onurlu duruşunu haykırmaya var mısınız? Sizlere hizmet yolunda gece-gündüz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 31 Mart akşamı bu kutlu davanın gür sesini Ankara'dan Türkiye'nin her yanından daha gür bir şekilde duyacağımıza olan inancımı ifade etmek istiyorum.""Bartın'ı modern kente dönüştürecek belediyecilik anlayışıyla tanıştıracağız"AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da yerel seçimlerin önemine işaret ederek, "Kentleşme konusunda Karadeniz'in incisi hak ettiği yerde değil. İnşallah Bartın'ı modern bir kente dönüştürecek belediyecilik anlayışıyla tanıştıracağınıza yürekten inanıyorum." dedi.AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle kentin tarihi bir gün yaşadığını dile getirdi.AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, yaklaşık 10 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Yerel seçimlerin kente ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Kalaycı, Bartın Belediyesini AK Parti belediyeciliğiyle taçlandırarak kentte 8'de 8 yapmanın gururunu yaşayacaklarını ifade etti.Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da katıldı.