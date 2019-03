AK Parti'nin Bartın Mitingi

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bu toprakları bölmek isteyenlere de bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız." dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, AK Parti'nin alameti farikasının birikmiş sorunlara çözüm bulması olduğunu, bunun kendilerini diğer partilerden ayırdığını belirtti.Hiçbir sorundan kaçmadıklarını, çözüm için kolları sıvamaktan geri durmadıklarını dile getiren Erdoğan, eğitim, sağlık, adalet, emniyet olmak üzere dört direk üzerine Türkiye'yi yükselteceklerinin sözünü göreve gelirken verdiklerini hatırlattı.Erdoğan, ulaşım, enerji, turizm, tarımda adımların atıldığını her geçen gün daha da ileriye gidildiğini ifade etti.Kendilerinden önceki hükümetlerin halının altına süpürdüğü, senelerce görmezden geldiği sıkıntılarla cesaretle yüzleştiklerini anlatan Erdoğan, "Sadece hak ve özgürlükler noktasında değil, tapu meselesinden kadastroya kadar insanımızın hayatını bizzat etkileyen her konunun üzerine gittik. Bizden önceki yönetimlerin bize miras bıraktığı hiçbir sıkıntıyı evlatlarımıza aktarmamakta kararlıyız." diye konuştu."Hak sahiplerine yakında tapularını vermeye başlıyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'ın 1910 tarihli Havza-i Fahmiye Kanunu'ndan kaynaklanan bazı tapu problemleri olduğunu ve Bartınlı vatandaşların bu hususta ciddi sıkıntı yaşadığını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"CHP senelerdir bu meseleyi istismar etti. Adeta yıllarca üzerinde tepindi. Ortaya doğru düzgün hiçbir çözüm teklifi getirmedikleri halde sanki sorunun müsebbibi bizmişiz gibi bir hava oluşturmaya çalıştılar. Sizlerin bir asrı aşkın süredir başını ağrıtan bu meseleye çözüm bulmak bize nasip oldu. Aslında 33 yıl önce bu konuda bir kanun çıkartılmıştı ama bu düzenleme ne Zonguldaklı ne de Bartınlı kardeşlerimize umdukları kolaylığı sağlayamamıştı. Biz 2015 senesinde bu kanunu yeniden detaylıca çalıştık, eksikleri, noksanları tespit ettik. Sizlerin lehine olacak şekilde değiştirdik. Hassas bir araştırmayla Türkiye taş kömürü havzasında kadastro çalışması yaparak hak sahiplerini belirledik. Bartın'da Havza-i Fahmiye'den mağdur toplam bin vatandaşımızı tespit ettik. Hak sahiplerine yakında tapularını peyderpey vermeye başlıyoruz. İmar barışıyla 21 bin 841 Bartınlı kardeşimizin sıkıntısını çözdük. Bundan sonra sizin meselelerinizi kendi meselemiz bilip gerekeni yapmayı sürdüreceğiz.""Bu adam belediye başkanı değil sokak kabadayısı"Siyasetin gönül işi olduğunun altını çizen Erdoğan, "Nasibi, derdi yoksa o kişiye istediği kadar yetki verin, istediğiniz göreve getirin layıkıyla hizmet edemez. CHP zihniyeti on yıllar boyunca bu ülkede iktidar oldu. Millet çoğu zaman başka çaresi bulunmadığı için CHP zihniyetine görev verdi, bir sürü imkan sundu. Bunlar tek başına bu ülkede iktidar oldular mı? Tek partili dönemler oldu mu? Ne yaptıkları ortada. Bunlar bizim camilerimizi kapatmadılar mı, ahıra dönüştürmediler mi? Zannediyor musunuz şu anda farklı, yine aynı." şeklinde konuştu.Hatay'ın Belediye Başkanının, bir köyün yol meselesiyle ilgili "Oy verirseniz hizmet alırsınız." ifadesini kullandığını belirten Erdoğan, "Şu kafaya, mantığa bak. Sen belediye başkanısın, senin görevin nedir? Senin görevin hizmet etmek. Ne demek yani, sen bana oy verirsen sana hizmet var. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bu adam belediye başkanı değil sokak kabadayısı." dedi."Bizde Kürdistan diye bir bölge yok ve tanımıyoruz""CHP'nin cemaziyelevveli de böyle. Bay Kemal kimlerle el ele kol kola dolaşıyor?" diyen Erdoğan, daha sonra HDP'li milletvekillerinin bölücü terör örgütüne yönelik sözlerinin yer aldığı görüntüleri izletti.Erdoğan, şunları kaydetti:"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var, Karadeniz'imiz, Akdeniz'imiz, Orta Anadolu Bölgemiz var, Ege, Marmara var. Bizde Kürdistan diye bir bölge yok ve tanımıyoruz ama sen eğer Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var haydi oraya git. Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bu toprakları bölmek isteyenlere de bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız. Ne dedik biz? Bu teröristleri sonuna kadar kovalayacağız. Cudi'de bunları mağaralarda gömdük mü? Gabar'da gömdük mü? Tendürek'te gömdük mü? Kandil'de gömdük mü? Bitmedi gömmeye devam edeceğiz. Bunlar nerede hangi çukuru açtılarsa o çukurlara bunları gömdük mü? İnsansız hava araçlarımızla silahlı insansız hava araçlarımızla F-16'larımızla onlar kaçtı biz kovaladık. Kendilerine göre şemsiyeler falan uydurmuşlar, onlarla kendilerini koruyacaklar. Ne oldu? Korudular mı?"(Sürecek)