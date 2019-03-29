AK Parti'nin Bayrak Yürüyüşü ve Beyoğlu Mitingi

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Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Dünyaya meydan okuyan, dünya 5'ten büyüktür diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Dünyadaki mazlumların umudu olan, Filistin'in, Gazze'nin, Somali'nin, Yemen'in, Myanmar'ın umudu olmuş bir liderimiz varken çok değerli kardeşlerim, CHP'li kardeşlerim yazık değil mi?" dedi.Okmeydanı'ndan Kasımpaşa'ya yaklaşık 400 metrelik Türk bayrağıyla "Bayrak Yürüyüşü" gerçekleştirildi.Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, yürüyüşün ardından Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenen mitingde, seçimlerin Türkiye için son derece önemli olduğunu söyledi.15 Temmuz'daki darbe girişiminde halkın sokağa çıktığını anımsatan Erdoğan, "15 Temmuz'da cesur, dirayetli bir liderimiz olduğu için, kendisi korkmadan İstanbul'a geldiği için bizler de sokağa çıktık. Biz de tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına çıktık. Şanlı tarihimiz var. 18 Mart'ı kısa zaman önce geride bıraktık. Malazgirt, İstanbul'un fethi ve Kurtuluş Savaşı'yla tarih yazmış bir milletiz. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız milletiyle, Devlet Bahçeli milletiyle sokağa çıktı. Cumhur İttifakı böyle ortaya çıktı." diye konuştu.Erdoğan, seçimlerin sadece Türkiye için değil tüm dünya için de kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.Dünyaya meydan okuyan, dünya 5'ten büyüktür diyen bir Cumhurbaşkanı olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:"Dünyadaki mazlumların umudu olan, Filistin'in, Gazze'nin, Somali'nin, Yemen'in Myanmar'ın umudu olmuş bir liderimiz varken çok değerli kardeşlerim, CHP'li kardeşlerim yazık değil mi? Liderimizin arkasında duralım. En çok çalışan, en çok koşturan, en cesur, en dirayetli olan da o. O zaman 15 Temmuz ruhuyla buluşan Cumhur İttifakı'nı bizler seçimlerde sandıkları patlatarak getireceğiz."MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da Cumhur İttifakı'nın Türkiye'de milli birliği ve bekayı temsil eden bir oluşum olduğunu dile getirdi. Adan şunları kaydetti:"Milletimizin birliğine, kardeşliğine kurşun sıkan bölücüler, Recep Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı'na düşman. Yüreğine bütün Beyoğlu'nu, oy veren vermeyen herkesi sığdıran kardeşim Haydar Ali Yıldız'ın, 31 Mart'ta geçmişteki oyların da üstünde oy alarak Belediye Başkanı seçileceğine eminim. Bu güzel beraberliğin, devletimizin yüceliğine, milletimizin beraberliğine vesile olmasını diliyorum."AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız da seçimlerden galip gelerek tüm dünyaya bir mesaj göndereceklerini belirterek, şöyle konuştu:"İstanbul'dan, Yeni Zelanda'dan meydan okuyanlara, Ayasofya'nın minarelerini yıkıp İstanbul'u Konstantinopol yapmak isteyenlere en güzel cevabı Kasımpaşa, Beyoğlu, İstanbul verecek. Onlara diyeceğiz ki bin yıldır buradayız. Selçuklu, Osmanlı olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak buradayız. Biriz, beraberiz ve hep birlikte güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. Büyük Türkiye yürüyüşünü hiçbir şekilde engelleyemeyecekler. Allah'ın izniyle tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu millete kimse diz çöktürümez. Bayrakla başlayan yürüyüşümüz sandıkta AK Parti'nin zaferiyle sonuçlanacak. "Yürüyüş ve mitinge Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile çok sayıda kişi katıldı.