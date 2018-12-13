AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Erdoğdu, Karslılarla Buluştu

13 Aralık 2018 Perşembe 14:12



13 Aralık 2018 Perşembe 14:12

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında, Kars Belediye Başkanı adayı Avukat Ensar Erdoğdu, Kars'a geldi.AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç ile birlikte Kars'a gelen Erdoğdu, İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtma programında Karslıların karşısına çıktı.Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı'na 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın, Belediye Başkan Adayı Av. Ensar Erdoğdu, İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Belediye Başkanları ile belediye, il genel ve ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda partililer katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Adem Çalkın, "Bugün Allah'ın izniyle bismillah deyip yolumuza devam edeceğiz. Kars'ın 5 yıldır yaşadığı bu kabusu inşallah 1 Nisan sabahıyla yeni bir güne uyanacağız. 2010-2014 yılında il başkanlığı ve benim başkanlığımı yapmış dürüst esnaflarımızdan Ensar Erdoğdu'dur." ifadesini kullanan Başkan Çalkın, "İnanıyorum ki rakibimiz kim olursa olsun hiç önemli değil, AK Parti Allah'ın izniyle belediyeyi alacak Biliyoruz ki bu bir vebaldir, biliyoruz ki Kars 5 yılını kaybetmiştir, heba etmiştir. 2 yıllık bakanlığımızın döneminde belediye ak partide olsaydı bugün çok farklı durumla karşı karşıya olurduk. Bugün 23 mahallemiz hizmete susamış durumda, şehir merkezimiz hizmete susamış durumda, benim kongrem de de söyledim gibi; ya Kars'ı alacağız ya da Kars bizi alacak. AK Parti'yi iktidara Kars Belediyesi olarak taşıyacağız. Bunun için yarından tez yok teşkilatla birlikte sokaklara döküleceğiz ve hedefe doğru ilerleyeceğiz" dedi.Belediye Başkan Adayı Av. Ensar Erdoğdu, "Yıllar önce bu kutlu yola katıldığımız halka hizmet hakka hizmet felsefesini benimseyerek hizmet yolunda 5 yıl il başkanlığında hizmet etmeyi bana sizler verdiniz. Tutkuyla bağlı olduğum Kars'a tekrar hizmet etmek için 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Belediye Başkan adayı oldum. Memleketimizin yararına ne varsa hep birlikte hizmete geçireceğiz, sen, ben yok, biz varız diyeceğiz. Kars'ı büyük bir marka haline getireceğiz" diye konuştu.Kars'ta ki özlenen belediye başkanlığının özlemiyle Kars'a gelerek hemşerileriyle bir arada olmak istediğini ifade eden Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Kars, hizmetin çok kolay yapılacağı illerden bir tanesidir ve bu hizmetin yapılacağı yıllar içerisinde biliyorsunuz ülkemiz çok güçlü iktidarlara sahip oldu. Bu ülke 16 yıldır çok şükür bir hizmet kervanı yürüyüp gidiyor. Biz bu yürüyüp giden kervanda Kars'ın 4 yılını heba ettik. Bu kaybettiğimiz yılları geri kazanmamız ve yeniden bu kayıplarla Kars'ı aynı duruma sokmamız için çalışacağız. Birçok şehir hizmetlerin artarak devam etmesi için belediyeciliği AK Parti hizmetinde tutmayı becerebildi. Ekiplerini de iyi kuran bu belediyeler diğer illerle arasındaki farkı kapattılar. Artık ne yazık ki Kars'taki gibi 'yolu yap, kanalizasyonu yap, kaldırımı yap' demiyorlar. Daha gelişmiş ve çağa uygun sosyal donatı alanları talep ediyorlar.2014 yılında seçimlerinde biz bir yol kazasına uğradık, o dönem biz her şeyi belirlemiştik, ama ne yazık ki bu kesinti ve AK Parti ile buluşturamadığımız, proje yapamayan, insanımızla birlikte olamayan bir belediyecilik anlayışıyla Kars'ımızın 4 yılı heba olup gitti. Bizim insanların şahsiyetleri ve kişilikleriyle derdimiz yok, bizim derdimiz insanımıza hizmet edecek kişileri bulup onun yapacağı hizmeti aktarmaktır. İnsanımızın bu kötü gidişattan bu musibetten bir ders çıkaracağını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.Son olarak söz alan 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Karslılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve talimatını iletti.Milletvekili Ahmet Arslan, şunları söyledi: "MKYK toplantımızda Cumhurbaşkanımıza Kars'a aday tanıtım toplantısı için gideceğimizi söyledim, sayın Cumhurbaşkanımızın bize 2 talimatı oldu. Birincisi, tanıtım toplantımızın hayırlı olmasını söylemesi ve sizlere selamı oldu. İkincisi ise, Kars'ın 5 yılının heba edildiği, bu süreç içerisinde Kars'ın hak ettiği hizmeti alamadığı oldu. Biz sayın Cumhurbaşkanımıza sizin cevabınızı şimdi götürmeyeceğiz, gecemizi gündüzümüze katarak 31 Mart akşamına kadar çalışacağız ve Kars'ı AK belediyecilikle buluşturarak, 7 ilçemiz ve 1 belediyemizle AK belediyecilik bayrağımızı diktikten sonra 'Sayın Cumhurbaşkanım sizin bizim aracılığımızla gönderdiğiniz selamın ve talimatı aldık ve gereğini yaptık, seçimi kazanarak sizin karşınıza bu şekilde çıktık' diyeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Ensar Erdoğdu Başkanımızın gayretinden de şüphemiz yok, 31 Mart'tan sonra da hizmet etmek için gayretimiz devam edecektir. AK Belediyeciliği tekrar Kars ile buluşturmak, Kars'ın tekrar 5 yıl kaybedilmemesi için bizim yaptığımız hizmetlerin yanında belediyecilik hizmetlerin de devam etmesi için bu hizmetlerin devamı siz AK kadrolardan geçiyor. Birileri Kars'ın ulaştırma hizmetinden hak ettiği payı görmediğini, AK Parti iktidarında Kars'ın ulaşım alanında hizmet almadığını diyor? ve demeğe de devam edecektir. Bırak desinler, bırakın yalan desinler. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Lojistik Merkezi, Havalimanı, duble yollar, Doğu Ekspresi gibi onlarca projeleri görmüyorlar. Eski hastanenin dayanıksız olması nedeniyle yeni bir hastane yaptık, o da yetmedi dedik ve şehir hastanesi yapacağız dedik. Birileri de çıkıp bundan rahatsız olduğu için sabahın 6'sında gidip Araştırma Hastanesinden fotoğraf çekti ve bunu da televizyonda haber yaptı, yetmedi birileri de buna ödül verdi. El insaf. Sabahın 6'sında hasta olmayacak tabi. Hastalarımız 8,30'da geliyor ve muayenesini oluyor. Siz Kılıçdaroğlu'nun döneminde oraya gelmiş olsaydınız o saatlerde her tarafın çöp olduğunu görürdünüz."Yapılan konuşmaların ardından Arslan, Kılıç, Çalkın ve Erdoğdu, aday adaylarıyla beraber hatıra fotoğrafı çektirerek, partilileri selamladı. AK Parti aday tanıtım programının ardından seçim çalışmlarını için start verdi. - KARS