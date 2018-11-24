AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
, AK Parti'nin Düzce
Belediye Başkan adayı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Haliç
Kongre Merkezi'ndeki törende, AK Parti'nin Düzce Belediye Başkan adayının eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü olduğunu açıkladı.
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski Bakan Faruk Özlü'nün başkan adayı gösterilmesinin kente olumlu şekilde yansıdığını söyledi.
Belediyeciliğin özveri ve çalışma isteyen bir mecra olduğunu anlatan Kuşçuoğlu, şunları kaydetti:
"Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Faruk Özlü ağabeyimizin Belediye Başkan Adayı olması partimizi çok mutlu etmiştir. Kendisini, ülkeye verdiği değerli çalışmalarından zaten biliyoruz. Partimizle olan iletişimi ve çalışma azmiyle inşallah Düzce'de örnek bir seçim atmosferi yaşayacağız."
Kuşçuoğlu, tüm teşkilatların Özlü sayesinde mutlu olduğunu vurgulayarak, "Başkan adayımız Sayın Faruk Özlü, bakanlığı dönemindeki çalışmalarıyla bizleri her zaman gururlandırmıştı, şimdi ise Bakanlık tecrübesiyle Düzce'de güzel işler başaracaktır. Kendisine güveniyoruz, hayırlı olsun." diye konuştu.
Faruk Özlü'nün öz geçmişi
Faruk Özlü, 19 Kasım 1962'de Düzce'nin Çilimli
ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Düzce'de tamamlayan Özlü, Yıldız Teknik Üniversitesi
Makine Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi
'nde yüksek lisans ve doktora yapan Özlü, İspanya
'da proje mühendislik, Harvard Üniversitesi
'nde yöneticilik eğitimi aldı.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda 1990'da sözleşmeli personel ve mühendis olarak görevlendirilen Özlü, aynı kurumda farklı görevlere getirildi. Özlü, Türkiye
'nin kendi tasarımı ilk milli tankı "Altay
", ilk insansız hava aracı "Anka", ilk milli gemisi "MİLGEM" projelerinin yürütülmesinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev aldı.
Faruk Özlü, ayrıca Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı Airbus A400M Atlas, F-35 ve F-16 savaş uçakları projelerinde görev aldı.
Belediye başkan adayı Özlü, 24 Mayıs 2016'da kurulan 65. Hükümet
'te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görevlendirildi.
İki çocuk babası olan Özlü, İngilizce biliyor.
Mustafa Varank,Düzce,Faruk Özlü
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:13