AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

AK Parti'nin Bolu
Belediye Başkan Adayı, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin
oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Haliç
Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Bolu Belediye Başkanlığı'na Fatih Metin'in aday gösterildiğini açıkladı.
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Bolu İl Başkanlığı, Milletvekilliği ve Bakan Yardımcılığı görevlerini başarıyla yerine getiren Fatih Metin'in bütün deneyimini ve çalışkanlığını Bolu'ya aktararak büyük bir kazanım sağlayacağından emin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"AK Parti Bolu teşkilatlarının ve Bolu halkının gönlünde her zaman farklı bir yeri ve sevgisi olan Sayın Fatih Metin'in, halkımızın da takdiriyle Bolu'da 15 yıldır dalgalanan AK Parti hizmet belediyeciliği bayrağını kaldığı yerden daha da yukarılara taşıyacağına inancımız tamdır. Artık Bolu'da aday adaylığı süreci tamamlanmış olup, bundan sonra tek vücut, birlik ve beraberlik içerisinde AK Parti ailesi olarak adayımız Fatih Metin'in arkasında dimdik durarak büyük bir tarih yazacağız."
Fatih Metin'in öz geçmişi
Fatih Metin, 14 Ekim 1973'te Bolu'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
'ni bitiren Metin, bir süre serbest avukat olarak çalıştı, Boluspor
Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Metin, 2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu
Temsilciliğine seçildi.
2001-2003 yılları arasında AK Parti Bolu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2007 yılları arasında AK Parti Bolu İl Başkanı, 2007-2011 yılları arasında AK Parti Bolu Milletvekilli (23. Dönem), 2009-2011 yılları arasında TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, 2011-2015 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Metin, 12 Eylül
2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde AK Parti Merkez Karar Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi.
30 Aralık
2015'te Ekonomi Bakanlığı
Bakan Yardımcılığı görevine atanan Metin, son olarak 10 Ağustos 2018'de Ticaret Bakan Yardımcılığı'na getirildi.
Fatih Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Fatih Metin,Bolu
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:14