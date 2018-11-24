AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:18



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:18

AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekilli Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende, AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayının eski Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal olduğunu açıkladı.Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine gösterilen güvenden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti büyüklerine teşekkür etti.Onların güvenini boşa çıkartmamak için canla başla çalışacağını ifade eden Uysal, Karabük'ü yeniden AK Parti'li bir belediye yapacaklarını sözlerine ekledi.Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın öz geçmişiBurhanettin Uysal, 20 Haziran 1967'de Konya Ereğli'de doğdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ve Polis Akademisini bitiren Uysal, yüksek lisansını ve doktorasını Gazi Üniversitesinde tamamladı ve profesör oldu.Emniyet Genel Müdürlüğünde komiser yardımcılığı ve komiserlik görevlerinde bulunan Uysal, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Karabük Üniversitesinin 2 dönem rektörlüğü ve YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü.AK Parti'de 26. Dönem Karabük Milletvekilliği yapan ve iyi derecede İngilizce bilen Uysal, evli ve 3 çocuk babası.