AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:21



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:21

AK Parti Kırklareli Belediye başkan adayı olarak açıklanan Burak Süzülmüş, "Kırklareli gerçekten hak ettiği hizmete en kısa sürede kavuşacaktır. AK Parti milletin hizmetkarı olan bir partidir. Biz de hizmetkar olmak için bu yola baş koyduk." dedi.Süzülmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenti "ak belediyecilik" ile tanıştıracaklarına inandıklarını söyledi.Kendisini bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür eden Süzülmüş, Kırklareli'nin ihtiyaç ve sıkıntılarını iyi bildiğini, bu yönde çalışmalar yapacağını belirtti.Yerel seçimleri kazanacaklarına inandığını aktaran Süzülmüş, "Doğduğum, büyüdüğüm, evlendiğim, doyduğum topraklara hizmet edebilmek amacıyla bu yola çıktım. Yerel seçim öncesi sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Kırklareli gerçekten hak ettiği hizmete en kısa sürede kavuşacaktır. AK Parti milletin hizmetkarı olan bir partidir. Biz de hizmetkar olmak için bu yola baş koyduk." şeklinde konuştu.Seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayacaklarını dile getiren Süzülmüş, seçimde herkesin desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.Burak Süzülmüş'ün öz geçmişiKırklareli'nde 1986 yılında doğan Süzülmüş, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Süzülmüş Kardeşler Süt Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu üyesi olan Süzülmüş, Yeşil Beyaz İnşaat Taahhüt ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin de sahibi.Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Kulübü yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Süzülmüş, Ticaret ve Sanayi Odası'nda disiplin kurulu üyeliği görevini de sürdürüyor.Süzülmüş, evli ve İngilizce biliyor.