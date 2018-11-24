AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

AK Parti'nin Bartın
Belediye Başkan Adayı, AK Parti Merkez
İlçe Başkanı Yusuf Ziya
Aldatmaz oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Haliç
Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Bartın Belediye Başkanlığı'na Yusuf Ziya Aldatmaz'ın aday gösterildiğini açıkladı.
Aday tanıtım törenini parti binasındaki televizyonlardan takip eden partililer, Aldatmaz'ın adaylığını sevinçle karşıladı.
Birbirlerini tebrik eden partililer, adaylığın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Yusuf Ziya Aldatmaz'ın öz geçmişi
Bartın'da 1965'te dünyaya gelen Yusuf Ziya Aldatmaz, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Aldatmaz, lisans eğitimi ve askerlik sonrası, 4 nesilden beri devam eden aile mesleği gıda maddeleri toptancılığı işini babasından devraldı.
Aldatmaz, 2000-2002 yılları arasında Anavatan Partisi
'nde Merkez İlçe Başkanlığı, 2011 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi İl Yönetim Kurulu üyeliği, Bartın Kemerspor Kulübü Başkanlığı, Bartın Spor Kulübü yöneticiliği, Bartın Üniversite Derneği yöneticiliği, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanlığı, Bartın Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi olan Aldatmaz, 5 Kasım 2017 tarihinde yapılan kongrede AK Parti Merkez İlçe Başkanı seçildi.
Yusuf Ziya Aldatmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.
Merkez,Bartın
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:36