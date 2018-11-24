AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

AK Parti Sinop
İl Başkanı Ali Çöpçü, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Sinop Belediye Başkan adayı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Haliç
Kongre Merkezi'ndeki törende, AK Parti'nin Sinop Belediye Başkan adayının, partisinin Sinop İl Başkanı Ali Çöpçü olduğunu açıkladı.
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Özçelik
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ali Çöpçü'nün belediye başkanlığı adaylığını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Sinop'un daha iyi yönetilmesi hak ettiğini vurgulayan Özçelik, "İnşallah 31 Mart bir milat olacak ve Sinop, Ali Çöpçü başkanımız ve ekibiyle buluşacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." dedi.
Ali Çöpçü'nün öz geçmişi
Sinop'ta 1981 yılında doğan Ali Çöpçü, ilk, orta ve lise öğrenimimi kentte tamamladı. Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi mezunu olan Çöpçü, analiz, denetim ve muhasebe alanlarında eğitim aldı.
İki dönemdir AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunan Çöpçü, evli ve bir çocuk babası.
Haliç,Recep Tayyip Erdoğan,Sinop
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:38