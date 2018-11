AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:58



AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut başkan Menderes Türel oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına Menderes Türel'in aday gösterildiğini açıkladı.Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençliğinden itibaren 35 yıldır Antalya'ya hizmet ettiğini söyledi.Bu heyecanı ilk defa 2004 seçiminde yaşadığını anımsatan Türel, o dönem oda başkanlığından istifa edip aday olduğunu, adaylık açıklamasında da "Benim için önemli olan makam veya mevki değil, sorumluluktan kaçmadığımı tarih önünde Antalya kamuoyuna göstermektir." dediğini ifade etti.Milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığını 2014'te bıraktıktan sonra belediye başkanlığı sorumluluğunu yeniden üstlenerek aday olduğunu aktaran Türel, şunları kaydetti:"Bizim memleket sevdamız öyle içi boş sözlerden ibaret değil. Bizim hayatımız Antalya'dır, hayallerimiz Antalya'dır. Allah şahidimizdir ki ilk günden bu yana gece gündüz demeden çalıştık, hala çalışıyoruz. İnşallah çalışmaya da devam edeceğiz. 2004'te belediye başkanlığında ilk dönemimizdi. Acemiydik fakat kararlıydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle büyük işler yaptık. 2014'te aday olduğumda 'Hep beraber çok daha güzel hizmetler vereceğiz. Artık Antalya ekibi olarak çok tecrübeli, çok güçlüyüz.' demiştim. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu , teşkilatımız ve hep birlikte güçlü bir ekiptik. Bu sayede beş senede büyük hizmetler yaptık. Beş yıl daha inşallah Antalya'mızın hizmetkarı olacağız."AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise Türel'in adaylığının Antalya'ya hayırlı olmasını diledi.Türel'in Antalya'ya sayısız hizmet kazandırdığını belirten Taş, "Başkanımızın adaylığı inanıyorum ki tüm Antalyalı hemşehrilerimiz ve kamuoyunda memnuniyetle karşılanmıştır. İnşallah 31 Mart 2019 seçimlerinde Antalyalı hemşehrilerimiz istikrardan yana seçimini yaparak Antalya'mızı Ak belediyecilikle şahlandırmaya devam edecektir." dedi.Menderes TürelAntalya'da 11 Temmuz 1964'te doğan Türel, İlk, orta ve lise eğitiminin ardından İngiltere 'de gazetecilik eğitimi aldı.Uzun yıllar Antalya'da gazetecilik yapan Menderes Türel, çeşitli basın ve yayın kuruluşlarınca birçok kez "yılın gazetecisi" olarak ödüllendirildi.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine 1992'de 28 yaşındayken seçilen Türel, 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999'da ATSO Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 2001'den 2004'e kadar ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Türel, 28 Mart 2004'te yapılan genel yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.Bu görevi 29 Mart 2009'a kadar yürüten Türel, Antalyaspor 'a başkanlık da yaptı.12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimlerde AK Parti Antalya Milletvekili seçilen Türel, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Brezilya Parlamentolar Arası Dostluk Kurulu Grubu Başkanlığı yapan Türel, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu üyesi oldu.30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türel, New York Paris belediye başkanlarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Güçlü Şehirler Ağı (Strong Cities Network -SCN) oluşumunda yer alan Türkiye'den tek belediye başkanı oldu. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Milli Heyet Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Türel, 2017'de Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı'na seçildi ve halen bu görevi de yürütmektedir.Evli ve iki çocuk babası olan Menderes Türel University of Cambridge First Certificate sahibi ve çok iyi derecede İngilizce biliyor.