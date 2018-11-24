AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

Eski İl Genel Meclis Başkanı Rahmi Metin
, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Rize
Belediye Başkan adayı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Haliç
Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, AK Parti'nin Rize Belediye Başkan adayının, Rahmi Metin olduğunu açıkladı.
Rahmi Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık görenleri utandırmamak için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.
Metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın baba ocağında yerel seçimlerde yeni bir Türkiye
rekoru hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "İnşallah ardından Rize'ye hak edecek şekilde hizmet edeceğiz. Yıllardır Rize'deyiz. Rize'miz için çalıştık. Şimdi de hep birlikte yine Rize için çalışacağız. İnşallah güzel hizmetler yaparız. Bizi bu göreve layık görenleri, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere utandırmayız." diye konuştu.
Rahmi Metin'in öz geçmişi
Rahmi Metin, 26 Kasım 1969'da Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Metin, Atatürk Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Erciyes
Üniversitesinde siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaptı.
Felsefe grubu öğretmenliği yapan Metin, 2004 mahalli idareler seçiminde AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü. Çaykur Rizespor
Kulübünde görev alarak spor alanında çalışmalar yürüten Metin, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme Kurulu'nda üye olarak görev yapmaktadır.
Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Recep Tayyip Erdoğan,Rahmi Metin,Rize
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:56