AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

AK Parti'nin yerel seçimlerde Gümüşhane
Belediye Başkan adayı, mevcut başkan Ercan Çimen
belediye girişinde törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Haliç
Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Gümüşhane Belediye Başkanlığına mevcut başkan Çimen'i yeniden aday göstermesinin ardından Çimen, bugün belediye binasına geldi.
Belediye binası önünde partili ve belediye görevlilerince çiçeklerle karşılanan Başkan Çimen, kendisini bekleyen vatandaşlarla tokalaşarak tebrikleri kabul etti.
Burada belediye çalışanları ve vatandaşlara hitaben konuşan Çimen, Gümüşhane insanının, güzel ve en büyük yatırımları hak ettiğini söyledi.
Doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Çimen, kentte başardıkları işlerin bir ekip ürünü olduğunu aktardı.
Çimen, vizyoner çalışmalarla kenti ayağa kaldırdıklarına işaret ederek, şunları söyledi:
"Gümüşhane gelişiyor ve büyüyor. İlk günkü aşk ve heyecanla çalışmalarımız devam edecek. Yarım kalan projelerimizi tamamlayıp daha büyük ve dev projeler şehrimize kazandıracağız. Sizlerin desteğini ve duasını aldıktan sonra bize her şey kolay gelir. Gümüşhane insanı en güzel hizmetlere layık. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle Ankara
'ya sesimizi duyurduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
, tekrardan bizi bu göreve layık gördü. Sayın Cumhurbaşkanımıza, teşkilatımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:25