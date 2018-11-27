AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

27 Kasım 2018 Salı 13:02



27 Kasım 2018 Salı 13:02

AK Parti'nin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz oldu.Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partinin teveccühü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine başkan adayı olarak belirlendiğini söyledi.Karesi Belediye Başkanlığı görevine 2014 yılında geldiğini hatırlatan Yılmaz, bu süre zarfında hemşehrileriyle omuz omuza ve gönül gönüle çalıştıklarını ifade etti.Yılmaz, Karesi'de kente yakışır örnek olacak güzel işler yaptıklarını, aynı istek ve arzuyla büyükşehire hizmet etmek için yola çıkacaklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizlere güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bize inanıp bu görevi tebliğ edenlere karşı Rabbim bizleri mahcup etmesin. Rabbim bu yolda yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.Yücel Yılmaz'ın öz geçmişiAlmanya'nın Bottrop kentinde 1975 yılında doğan Yücel Yılmaz, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda 9 yıl boyunca İngilizce öğretmenliği yapan Yılmaz, bir dönem İstanbul merkezli özel tekstil firmasının ithalat-ihracat sorumlusu olarak da görev aldı.Askerlik hizmetini Bandırma 6. Ana Jet Üssü Lisan Okulunda asteğmen olarak tamamlayan Yılmaz, Kanada'da "Dil Okulları Yönetimi Eğitimi" ve İngiltere'de Oxford Üniversitesinde "Öğretmen Gelişimi Eğitimi" aldı, "YDS ACADEMY Yabancı Dil Okulları"nı kurdu.Yılmaz, Balıkesir Genç İşadamları Derneği (BAGİAD), Balıkesir Sanayici İş Adamları Derneği (BASİAD), Organize Sanayi Bölgesi ve Müteşebbis Heyeti yönetim kurulu üyelikleri, Balıkesir Sanayi Odası Meclis üyeliği, Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı (BALGÜÇ) Yönetim Kurulu üyeliği ve saymanlığı gibi görevlerde bulundu.Balıkesir Ticaret Odasında iki dönem meclis üyeliği, bir dönem de meclis başkanlığı yapan Yılmaz, 2014 yılında Karesi'nin kurucu belediye başkanı oldu.Yücel Yılmaz, Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana Karesi Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.