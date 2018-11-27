AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

AK Parti'nin yerel seçimlerde Tokat
Belediye Başkan adayı, mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, TBMM'deki grup toplantısında, Tokat Belediye Başkanlığına mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun aday gösterildiğini açıkladı.
AK Parti İl Başkanı Metin Polat
, yaptığı yazılı açıklamada, Eyüp Eroğlu'nun 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde tekrar aday gösterilmesinin sevinçle karşılandığını belirtti.
Eroğlu'nun tekrar belediye başkanı seçilmesi için gece gündüz çalışacaklarını anlatan Polat, "İnşallah onu tekrar Belediye Başkanı olarak göreceğiz. Tokat i·çi·n önemli şeyler yaptı, yapmaya da devam ediyor. Tokat ve hemşehrilerimize daha iyi hizmetler yapabilmek için canla başla çalışacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Eyüp Eroğlu'nun öz geçmişi
Eroğlu, 1977 yılında Tokat'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Tokat'ta tamamladı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Tokat'ta serbest avukatlık yapan Eroğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı, 2010-2014 yıllarında, AK Parti Tokat İl Başkanlığı görevini yürüttü.
Belediye Başkanlığını 2014 yılından bu yana sürdüren Eroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Recep Tayyip Erdoğan,Eyüp Eroğlu,Tokat