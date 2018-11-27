AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

27 Kasım 2018 Salı 13:19



27 Kasım 2018 Salı 13:19

AK Parti'nin yerel seçimlerde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, partisinin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Zorluoğlu olduğunu açıkladı.AK Parti Trabzon İl Başkan Vekili Hasan Dilekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin belediyecilikte çığır açmış bir parti olduğunu söyledi.Trabzon'da da bugüne kadar AK Parti belediyeciliği sayesinde belli bir ivme yakalandığını belirten Dilekoğlu, "Bundan sonraki süreçte de belediye başkan adayımızla belediyecilikte çıtayı daha da yükseğe çıkarıp Trabzonlu hemşehrilerimize daha da güzel belediyecilik hizmetleri sunacağız." dedi.Dilekoğlu, başkan adayı Murat Zorluoğlu'nun şimdiye kadar yürüttüğü görevler dolayısıyla hem bürokraside hem de yerel yönetimlerde tecrübeli olduğunu vurgulayarak, güzel işlere imza atılacağına inandığını sözlerine ekledi.Zorluoğlu'nun öz geçmişiİlk ve orta okulu memleketi Trabzon'da okuyan Murat Zorluoğlu, liseyi İstanbul'da, üniversite eğitimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nde 2004-2005 yılında kamu yönetimi alanındaki yüksek lisans eğitimini üstün başarı derecesi ile tamamlayan Zorluoğlu, aynı ülkedeki Birmingham Üniversitesi'nde 2007 yılında Avrupa Araştırma Kuruluşu, Çağdaş Avrupa Çalışmaları üzerine ikinci yüksek lisansını yaptı.Mülki idare amirliğine 1994 yılında Trabzon'da kaymakam adayı olarak başlayan Zorluoğlu, Mersin ve Bingöl'de de kaymakamlık yaptı. Zorluoğlu, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili ve Elazığ Valiliği görevlerinde bulundu.Bakanlar Kurulu'nun 13 Haziran 2017 tarihli kararı ile Van Valiliği görevine atanan Zorluoğlu, aynı zamanda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlendi.İyi derecede İngilizce bilen Zorluoğlu, evli ve üç çocuk babası.