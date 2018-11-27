AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

AK Parti'nin Bingöl
Belediye Başkan adayı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan
oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, TBMM Grup Toplantısı'nda, partisinin Bingöl Belediyesi
Başkan adayının Erdal Arıkan olduğunu açıkladı.
Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adaylığının ülkeye, memlekete ve millette hayırlı olması temennisinde bulunarak, yeni dönemde insan odaklı hizmet anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.
Adalet ve eşitlik ilkesini öne çıkaracaklarını anlatan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:
"İlimizi sağlık ve refah düzeyini sürekli geliştiren ve hizmet noktasında sürekli ilerleyen bir düzeye getireceğiz. İlimizi çok daha iyi yaşanabilir bir kent haline getirmek, insan ve çevreye duyarlı bir örnek şehir anlayışını ortaya koymak için kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışacağız."
Arıkan, kendisini aday gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a teşekkür ederek, verilen göreve layık olmaya gayret göstereceğini aktardı.
- Arıkan'ın öz geçmişi
Bingöl'de 1970 yılında doğan Arıkan, ilk, orta ve lise öğrenimini Bingöl'de tamamladı. Dicle Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümünden 1998 yılında mezun olan Arıkan, aynı yıl Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan
Akyaz İlkokulunda göreve başladı.
Bingöl'de 12 yıl farklı okullarda öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010 yılından bu yana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürütüyordu.
Arıkan, evli ve 2 çocuk babası.
Recep Tayyip Erdoğan,Erdal Arıkan,Bingöl