AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

06 Aralık 2018 Perşembe 12:47



06 Aralık 2018 Perşembe 12:47

Eski Zonguldak Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Ömer Selim Alan, AK Parti'nin Zonguldak Belediye Başkan adayı oldu.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Zonguldak Belediye Başkan adayının Ömer Selim Alan olduğunu açıkladı.AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teşkilat olarak adayları belli olmadan çalışmalarını başlattıklarını söyledi.Ömer Selim Alan'ın parti teşkilatından geldiğini ifade eden Çağlayan, "Kendisiyle teşkilatımızda birlikte görev yaptık. Parti teşkilatından gelen bir ismin aday olarak karşımıza çıkması teşkilatçılar olarak bizi sevindiriyor. Genç ve dinamik bir arkadaşımız. Adayımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.Ömer Selim Alan'ın öz geçmişiÖmer Selim Alan, 1979'da Zonguldak'ta doğdu. İlköğretim ve lise tahsilini Zonguldak TED Koleji'nde tamamladı. Ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Alan, 2005 yılından bu yana Zonguldak Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü görevini yürüttü.Evli ve iki çocuğu olan Alan, 2014 ve 2018 yılları arasında Zonguldakspor Kulübü doktoru ve 2012-2018 yılları arasında AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı İl Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdi.