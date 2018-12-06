AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayının Necdet Takva
olduğu açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına Necdet Takva'nın aday gösterildiğini duyurdu.
AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir heyecanla bekledikleri kararın bugün açıklandığını söyledi.
Kararın, tüm Vanlıları mutlu ettiğini ifade eden Çalım, şunları aktardı:
"Bizler de Van adayımızın yanındayız. Gerçekten genç ve Van'ın yetiştirmiş olduğu, özellikle Ticaret ve Sanayi Odası'ında yaptığı çalışmalardan dolayı da bu kardeşimizin büyükşehir belediye başkanlığını fazlasıyla yerine getireceğinden eminiz. Memleketimize hayırlı olsun. Bütün AK Parti sevdalıları da bu kararı bekliyordu. Uzun süredir belediye başkanlığı görevini valimiz yürütüyordu. Hükümetimizin destekleriyle Van'ımız çok iyi yere geldi ve büyük bir değişim yaşadı. Bu değişimin daha ileriye gitmesi için bazı projeler devam ediyor. Bu projeleri de Necdet kardeşimizin yürütecek güçte olduğunu düşünüyoruz. Yolumuza devam edeceğiz."
Takva'nın öz geçmişi
Necdet Takva, 2 Aralık 1969 yılında Van'da doğdu. İlk, orta ve lise öğretimini Van'da tamamladıktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yönetim bilimleri alanında yüksek lisans yaptı. Üç dönem maliye-işletme okudu. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda 8 yıl genel sekreterlik, 2 dönem de başkanlık görevini yürüttü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 74. Genel Kurulu'nda Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı'na seçildi. Takva, evli ve dört çocuk babası.
Recep Tayyip Erdoğan,Van
06 Aralık 2018 Perşembe 13:07