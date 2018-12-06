AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

AK Parti'nin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Kars
Belediye Başkan adayı, eski AK Parti Kars İl Başkanı Ensar Erdoğdu
oldu. Ensar Erdoğdu
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars için hemşehrileriyle omuz omuza ve gönül gönüle çalıştıklarını belirtti.
Önceki yıllarda partide bir çok görevde bulunduğunu ifade eden Erdoğdu, "Daha önce İl Başkanlığı görevinde hizmet ettiğim memleketim Kars'a şimdi Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın takdiriyle Belediye Başkan adayı gösterildim." dedi.
Erdoğdu, kendisine güvenenlere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere bizlere güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bize inanıp bu görevi tebliğ edenlere karşı Rabbim bizleri mahcup etmesin. Rabbim bu yolda yar ve yardımcımız olsun. 31 Mart'a kadar bir, beraber, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz."
Ensar Erdoğdu'nun öz geçmişi
Kars'ın Sarıkamış
ilçesinde 20 Nisan 1964'te dünyaya gelen Erdoğdu, ilk ve orta öğrenimimi Kars'ta tamamladı. Atatürk Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde bir müddet eğitim alan Erdoğdu, 1986 yılında girdiği Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesini 1991'de bitirdi.
1999'da Fazilet Partisi
Kars Milletvekili
3. sıra adayı olan Erdoğdu, 2002 ve 2007 yıllarındaki genel seçimlerde AK Parti'den aday adayı oldu.
Evli ve 2 çocuk babası olan Erdoğdu, AK Parti'nin 2009'daki Olağan Kars İl Kongresi'nde İl Yönetim Kuruluna seçildi.
Erdoğdu, 5 Ocak 2010'da AK Parti Kars İl Başkanı oldu ve bu görevi 27 Mayıs 2014'e kadar sürdürdü.
Ensar Erdoğdu,Kars
06 Aralık 2018 Perşembe 13:19