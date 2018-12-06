AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

AK Parti'nin, Ağrı
Belediye Başkan adayının Savcı Sayan
olduğu açıklandı. Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkan adayının, gazeteci ve iş adamı Savcı Sayan olduğunu duyurdu.
AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sayan'ın adaylığının hayırlı olmasını temenni etti.
Sayan ile AK Parti'nin bugüne kadar hayata geçirdiği projeleri arttırarak devam ettireceklerini belirten Aydın, "Ekiplerimizle en kısa sürede sahaya inip kapı kapı dolaşıp vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Adayımız Sayan, Ağrı'nın öz evladıdır. Bilinen, tanınan iyi bir aile mensubudur. Ağrı'nın, öz evladına sahip çıkacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.
Aydın, kentte yaptıkları yatırımlara değinerek, şunları kaydetti:
"Ağrı'da çok önemli projeleri hayata geçirdik. Yine istihdama yönelik birbirinden değerli yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Devam eden projeleri yeni dönemde hayata geçirirken Ağrı'mızı hak ettiği noktalara taşıyacak, bölgenin önemli merkezi haline getirecek yeni projelerle geliştireceğiz. Özellikle Ağrı'mızın istihdam problemini Tekstilkent
gibi farklı projeleri uygulayarak inşallah ortadan kaldıracağız."
Kentin hak ettiği yere yükselmesi için AK Parti'ye ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Aydın, "Klasik belediyecilik anlayışından çıkarak farklı bir belediyecilikle gönüllere dokunacağız. Özellikle bu konuda halkımızdan alacağımız destekle kentimiz için önemli olan projeleri bitirip, yeni projelerle inşallah hak ettiği noktaya ulaştıracağız." dedi.
Savcı Sayan'ın öz geçmişi
İş adamı ve gazeteci Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı'nın Tutak
ilçesinde doğdu. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Sayan, ilkokulu doğup büyüdüğü ilçede, ortaokulu Muş
'un Malazgirt
ilçesinde, liseyi ise yine Tutak'ta okudu.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Sayan, bazı televizyon kanallarında yorumculuk yaptı.
Sayan, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki töre cinayetleri ve kadınların eğitimleri konularında çeşitli çalışmalar yaptı.
Bazı sivil toplum kuruluşlarına üyeliği bulunan Sayan, 2015 yılında AK Parti'den İzmir
2. Bölge Milletvekili
Adayı ve 27. Dönem AK Parti Ağrı Milletvekili Aday Adayı oldu.
Tarım ve inşaat sektöründe faaliyet yürüten Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.
Aydın,Savcı Sayan,Ağrı
06 Aralık 2018 Perşembe 13:46