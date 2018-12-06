AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

06 Aralık 2018 Perşembe 14:32



06 Aralık 2018 Perşembe 14:32

AK Parti'nin, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Iğdır Belediye Başkan adayının eski milletvekili Adil Aşırım olduğu açıklandı.Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Parti'nin Iğdır Belediye Başkan adayının, Adil Aşırım olduğunu duyurdu.Adil Aşırım, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'a kendisini bu göreve layık gördüğü için teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:"Bu günden başlayarak ilimizde hangi etnik kökenden olursa olsun ayırmadan, ayrıştırmadan, hepsini kucaklayarak belediyecilik hizmetleri yönünden epey geri kalmış Iğdırımızı kalkındıracak projelerle halkımıza derdimizi anlatacağız."Gereken desteği halktan alarak Iğdır için güzel çalışmalar yapacağını anlatan Aşırım, "Şehrimizin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Başta altyapı olmak üzere şehrimizin her köşesine yatırım götüreceğiz. Iğdırımızı temiz ve yaşanabilir kente dönüştüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Adil Aşırım'ın öz geçmişiIğdır'da, 1964 yılında doğan Adil Aşırım, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans yaptı.Telekomünikasyon sektöründe araştırma ve tasarım mühendisliği yapan Aşırım, çeşitli şirketlerde elektrik - elektronik endüstrisinde yöneticilik görevi üstlendi.TBMM'de 20. Dönem milletvekili olan Adil Aşırım evli ve iki çocuk babası.