AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

06 Aralık 2018 Perşembe 15:03



06 Aralık 2018 Perşembe 15:03

AK Parti'nin, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkan adayı, AK Parti Tunceli İl Başkan Yardımcısı Gökhan Arasan oldu.AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tunceli Belediye Başkan adayını, partinin Tunceli İl Başkan Yardımcısı Gökhan Arasan olarak açıkladığını anımsattı.Demokrasi mücadelesi verdikleri Tunceli'deki çalışmalarının ilk günkü aşkla devam edeceğini anlatan Tek, AK Parti'nin Tunceli'de dönüşüm ve gelişim oluşturan parti olduğunu kaydetti.Tek, kentte yapılan hizmetlerin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:"Tunceli'de yapılan hizmetler burayı yaşanabilir şehir haline getirmiştir. Bu kapsamda kentimizde yıllardır esnaflık yapan Gökhan Arasan, Cumhurbaşkanımız tarafından aday gösterildi. Biz Cumhurbaşkanımız ve halkımıza güveniyoruz. Diğer partiler adaylarını dışarıdan gösterirken bizim adayımız yıllardır bu kentin sokaklarında yaşıyor. Bugün de bu mücadelesini kutlu dava yolunda sürdürüyor. Biz inanıyoruz ki Tuncelili hemşehrilerimiz Arasan'ı destekleyecektir. Çünkü genç ve kentimizin sorunları ile çözümünü biliyor. İnşallah Arasan kardeşimiz belediye başkanı olacak."Gökhan Arasan'ın öz geçmişiTunceli'de 1979 yılında doğan Gökhan Arasan, ilk ve orta öğrenimini Munzur İlköğretim Okulunda, liseyi Tunceli Endüstri Meslek Lisesi Tesisat Teknolojisi Bölümünde tamamladı.Liseden sonra kentte bir süre esnaflık yapmaya başlayan Arasan, 2007'de Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünden mezun oldu.Tunceli'de kurduğu bilişim ve güvenlik sistemleri şirketinin yöneticiliğini yürüten Arasan, 2017'de yapılan AK Parti Tunceli İl Kongresinin ardından il başkan yardımcısı ve il başkanlığı yerel yönetimler başkanı oldu.Gökhan Arasan, evli ve iki çocuk babası.