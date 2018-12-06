AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

06 Aralık 2018 Perşembe 16:13



06 Aralık 2018 Perşembe 16:13

AK Parti'nin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Siirt Belediye Başkan adayının eski AK Parti Siirt İl Başkanı Ali İlbaş olduğu açıklandı.Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Parti'nin Siirt Belediye Başkan adayının Ali İlbaş olduğunu bildirdi.İlbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siirt'i "ak belediyecilik"le yeniden buluşturacaklarını söyledi.Erdoğan liderliğindeki davasına her kademede hizmet etmeye daima hazır olduğunu aktaran İlbaş, halka en iyi hizmeti sunucaklarını belirtti.Siirt için hayallerinin olduğunu aktaran İlbaş, bunları gerçekleştirmek için belediye başkanlığının önemli bir görev olduğunu ifade etti.Doğup büyüdüğü kente hizmet etmenin büyük bir şeref olduğunu dile getiren İlbaş, şöyle devam etti:"İlimizin insanlarını, sokaklarını, belde ve köylerini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle ilimizin sorun ve taleplerinin farkında biri olarak hizmet etmeye hazırız. İlimizle ilgili hayallerimiz, projelerimiz var. Bu hayallerimizi ve projelerimizi inşallah partimizle gerçeğe dönüştüreceğiz. Bir ailenin veya bir zümrenin değil, bütün Siirt halkının başkanı olacağız. Milletimizin takdiriyle bu önemli göreve seçilmemiz durumunda, her zaman milletimizin hizmetinde çalışacağız. Buna hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Mazlum ve mağdurların sesi olan liderimiz Erdoğan'a dünya liderliği yolunu açan Siirt'imizde bu seçimleri kazanmamızın önünde hiçbir engel bulunmuyor."Ali İlbaş'ın öz geçmişiSiirt'te 1967'de doğan Ali İlbaş, ilk, orta ve lise eğitimini kentte tamamladı. Siirt Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulama Mezunu olan İlbaş, Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünü bitirdi.Siirt İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği kurucu başkanlığını yapan İlbaş, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.Milli Gençlik Vakfı, Refah Partisi, Fazilet Partisi üyeliği, AK Parti kuruluşundan bu yana AK Parti İl Delege Üyeliği yaptı. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Siirt Belediye Başkan aday adaylığı, aynı yıl içerisinde AK Parti Siirt İl Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı, 2011-2014 yılları arasında AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevini yürüttü.2014 yerel seçimlerinde AK Parti Siirt Belediye Başkanı adayı olan İlbaş, 2015 Haziran genel seçimlerinde ise AK Parti Siirt Milletvekili 3. sıra adayı olarak gösterildi.Kürtçe ve Arapça bilen İlbaş, evli ve 6 çocuk babası.