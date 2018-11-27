AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları Açıklandı

27 Kasım 2018 Salı 14:56



27 Kasım 2018 Salı 14:56

AK Parti TBMM Grubunda, 9'u büyükşehir olmak üzere 20 il belediye başkan adayının açıklandığı grup toplantısı nedeniyle en yoğun günlerden birisi yaşandı.AK Parti Grup Toplantı Salonunda, isimleri açıklanacak illerin belediye başkan adayları ve il başkanlarının oturması için ayrı bir bölüm ayrıldı. Bu nedenle bazı milletvekilleri ayakta kaldı.Milletvekilleri ve partililer en yoğun ilgiyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye gösterdi.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Özhaseki, "Bismillah der yarın sabah namazından sonra çalışmaya başlarız." dedi.Milletvekilleri ve partililer, belediye başkan adaylarını tebrik etti. Bazı adayların AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na aileleriyle geldiği görüldü.Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan salona; AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile girdi ve salondakileri selamladıktan sonra yerine oturdu.Konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Erdoğan, milletvekilleri ve partililer tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve birçok bakanın yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da katıldı.Milletvekili danışmanlarının, bu grup toplantısından önce salona girip yer tutmasına izin verilmedi.Çok sayıda gazeteci tarafından takip edilen Erdoğan'ın konuşmasını birçok televizyon kanalı da canlı yayınladı. Ayrıca bazı televizyon kanalları Meclis Kampüsü'nün bahçesinde, AK Parti yöneticileri ve belediye başkan adayları ile röportajlar yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı adayların fotoğrafları ve özgeçmişleri sinevizyonda gösterildi. İsmi okunan aday, ayağa kalkarak salonu selamladı. Salondan en çok alkışı Özhaseki ile Zeybekci aldı.Erdoğan açıkladığı ilin milletvekilleri, belediye başkan adayı, il başkanı, gençlik kolları ve kadın kolları başkanları ile ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.