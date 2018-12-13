13 Aralık 2018 Perşembe 13:04



13 Aralık 2018 Perşembe 13:04

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Giresun Belediyesini "ak belediyecilik" kervanıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Belediyecilik AK Parti'nin işidir ve belediyecilik alanındaki başarıları tartışma götürmez bir gerçektir. Bu nedenle Giresun'un geleceği için AK Parti'nin belediye yönetimine gelmesi şarttır." ifadelerini kullandı.Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, partilerinin belediye başkan adayının Aytekin Şenlikoğlu olduğunu anımsattı.Şenlikoğlu'na güvendiklerini ve seçime iddialı girdiklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:"Giresun'da güçlü bir şekilde seçimlere gireceğiz. Belediye başkan adayımıza güveniyoruz. Adayımız Aytekin Şenlikoğlu, hem sandıkta hem de seçildiğinde kendinden bekleneni en iyi şekilde ortaya koyacaktır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Giresun Belediyesini ak belediyecilik kervanıyla buluşturacağız. Belediyecilik AK Parti'nin işidir ve belediyecilik alanındaki başarıları tartışma götürmez bir gerçektir. Bu nedenle Giresun'un geleceği için AK Parti'nin belediye yönetimine gelmesi şarttır."Öztürk, Giresunluların hizmette markalaşan "ak belediyecilik" anlayışını hasretle beklediğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:"Partimizin bu tecrübe ve kabiliyetini ilimize hizmet olarak yansıtmakta kararlıyız. Bu hedefe ulaşmak için seçim günü akşamına kadar teşkilatlarımızın organizasyonu ve tüm partililerimizin katılımı ile çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimize hizmet yolunda yürümeye devam edecek, 31 Mart 2019'da Giresun Belediyesini yeniden ak belediyecilikle buluşturacağız. Giresun'umuzun makus talihini inşallah değiştireceğiz."