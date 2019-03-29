AK Parti'nin Beykoz Mitingi

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Onun için 31 Mart'ta, laf cambazlıklarıyla ülkemizin geleceğine ipotek koyma aracı haline getirmeye çalışanlara karşı hepimiz dikkatli olmalıyız." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Beykoz Belediye Meydanı'nda düzenlediği mitinginde, Beykoz'da sadece Beykoz'da doğanların yaşamadığını, Karadeniz'inden, tüm ülke coğrafyasına kadar herkesin yaşadığını söyledi.Milletten, ellerini vicdanına koyup, son 25 yılda İstanbul'a, son 17 yılda Türkiye'ye yapılan hizmetlerin ışığında oylarını kullanmasını isteyen Erdoğan, "Bilhassa Kürt kardeşlerimden oylarını çantada keklik görüp, sağa sola pazarlayan köksüzlere esaslı bir ders vermelerini istiyorum. Bunun için şimdi sizlerden bir söz almayı arzu ediyorum. Beykoz, 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor muyuz? Beykoz, 31 Mart'ta ülkemize sahip çıkıyor muyuz? Beykoz, 31 Mart'ta ezanımıza, bayrağımıza, İstiklal Marşımıza sahip çıkıyor muyuz? Beykoz, 31 Mart'ta memleket işi, gönül işi diyor muyuz? Beykoz, 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz?" diye konuştu.İstanbul'a ve Beykoz'a olan aşklarını lafta bırakmadıklarını, eserleriyle de ispat ettiklerini dile getiren Erdoğan, İstanbul'a yaptıkları yatırımların görüntülerinin yer aldığı videoyu miting alanındaki vatandaşlara izlettirdi.CHP'nin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Osman Gazi Köprüsü'ne karşı çıktığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:"Allah'tan Marmaray'a da karşı çıktılar ama Marmaray'ı göremedi, denizin altından gidiyor ya. Avrasya Tüneli'ni göremedi denizin altından gidiyor ya. Biz o arada yaptık bitirdik. Çünkü bunlar hayırlı ne yaparsan karşı çıkarlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yaptık, karşı çıktılar. Ne aklınıza gelirse, karşı çıktılar. Şimdi İstanbul'da Rami Kışlası vardı, yıkılmış. Orayı İstanbul'un en güzide, en muhteşem yeri yapıyoruz. 6 milyon cilt orada kitap olacak. Harabe öyle bir yeri, bu hale getiriyoruz.Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi vardı malum. Atatürk Kültür Merkezi'ni bunlar aman isyan, isyan, isyan.... Gezicilik falan yaptılar ya? Yattılar önüne, pankartlar filan. Terörist başlarının resmini astılar ya. Biz şimdi orayı yıktık, oraya Türkiye'nin en büyük opera binasını yapıyoruz. Bunlar kültürden anlamaz, sanattan anlamaz, lafta. Harbiye Kongre Merkezi'ni yaptık, yerin altında 3300 kişilik. Yanına Muhsin Ertuğrul Tiyatro Salonu'nu biz yaptık. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Sorun bunlara ey CHP siz ne yaptınız? Bunu söyleyin. Bunlara bunu sormak lazım."AK Parti olarak yaptıklarıyla konuştuklarını ifade eden Erdoğan, "Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Onun için 31 Mart'ta, laf cambazlıklarıyla ülkemizin geleceğine ipotek koyma aracı haline getirmeye çalışanlara karşı hepimiz dikkatli olmalıyız. Kendi aramızda ne meselemiz, ne sıkıntımız varsa inşallah hepsini 31 Mart'tan sonra hallederiz. Önümüzdeki 4,5 yıllık icraat dönemini en verimli biçimde kullanacak ve Türkiye'mizi, Cumhuriyetimizin 100. yılına gururla taşıyacağız." diye konuştu.Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve 3 dönem Zeytinburnu'nda belediye başkanlığı yapan Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın için vatandaşlardan destek istedi.El ele vererek Beykoz'u daha ideal bir noktaya taşıyacaklarını ifade eden Erdoğan, "Bağkurlu ve genel sağlık sigortası kapsamındaki vatandaşlarımız ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler, prim borçları varsa, kamunun sağlık hizmetlerinden yararlanamıyordu. Bu durumdaki vatandaşlarımızın ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, prim borçlarına bakmaksızın, yıl sonuna kadar kamunun sağlık hizmetlerinden yararlanmasına imkan sağladık. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesini bugün Resmi Gazete'de yayınladık. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını istiyorum." dedi.Mitinge Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri, miting sonrasında vatandaşlara bez çanta ve çay dağıttı.(Bitti)