AK Parti'nin Beykoz Proje Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti'nin Beykoz'da hayata geçirmeyi planladığı projelerin tanıtıldığı "Hayalinizdeki Beykoz Vizyon Sunumu" etkinliği Gümüşsuyu Şahin Köktürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket partili seçmenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, "Beykozlu kardeşlerimizin hayalleri artık bize emanettir" dedi. Çok sayıda AK Parti ve MHP'li seçmenin katıldığı proje tanıtım toplantısına, Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş, Osman Boyraz, İsmet Uçma, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Hasan Turan, Abdullah Güler, Hulusi Şentürk, Erol Kaya, geçmiş dönem milletvekilleri Nurettin Yaşar, Mustafa Ilıcalı, AK Parti Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf, Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Aytaç da katıldı."Beykozlu Kardeşlerimizin Hayallerini Gerçeğe Dökeceğiz"Beykoz halkının da yoğun ilgi gösterdiği tanıtım toplantısına 'Dombıra' parçasıyla tanınan Arslanbek Sultanbekov ve ekibi de katıldı. Meşhur 'Dombıra' parçasının salonda yankılanmasıyla birlikte etkinliğe katılan partililer ellerindeki Türk bayraklarıyla müziğe eşlik etti, coşku dolu anlar yaşandı. Murat Aydın'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye yönelmesiyle birlikte salonda bulunanlar ayağa kalktı ve büyük bir coşkuyla "Seni başkan yapacağız" şeklinde tezahüratta bulundu. Beykoz'un daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için hayata geçirmeyi planladıkları 27 ayrı projeyi tek tek tanıtan Başkan Aydın, yapılacak çalışmalarla Beykoz'u İstanbul, Türkiye ve dünyada tanınır hale getireceklerini söyledi. Aydın, "İmar sorununun çözümüyle ilgili irade Cumhur İttifakı'nda mevcuttur, Beykozlu kardeşlerimizin hayalleri artık bize emanettir" dedi."Çözüm İçin Gereken İrade Cumhur İttifakı'ndadır"Beykoz'un en önemli sorunlarından biri olan 'imar' konusu hakkında konuşan Başkan Aydın, "Beykoz denilince ilk gündeme getirilen konu imar ve mülkiyettir. 50 yıl öncesinde de aynı konu gündeme getiriliyordu. Mülkiyet meselesi Beykoz'umuzda yarım asrı aşan bir süredir problemdi. Şükürler olsun bu problemin çözümü ile ilgili başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarları çok büyük bir gayret gösterdiler. Parlamentoda bu konunun çözümü ile ilgili olarak anayasa değişikliği gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeniden yasal düzenlemeler yapıldı, kanunlar çıkarıldı. Beykoz'un yüzde 90'ını ilgilendiren bir konuda 17 bin 500 tapu son 5 yıl içerisinde vatandaşlara verildi. Beykozlular adına 69 yıllık sorunu çözüme kavuşturanlara teşekkür ediyorum. Artık mülkiyet meselesi ve imarla ilgili konuların ele alınması gerekiyor. Allah nasip ederse seçimden sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyu arz edeceğiz. Yasal düzenleme olmadan Beykoz'un imar problemi çözülemez. İmar problemini yasa çıkarma yetkisine sahip olan partiler ancak çözebilir. Bu anlamda yetkisi olan Cumhur İttifakı'dır. Bu düzenleme yapılarak, Beykoz'daki hemşehrilerimizin kendi evlerini, kendi arsalarına yapabilmesi konusunda yeni çözümler sunulacak. Artık Beykoz'umuzda imar ile ilgili sorunlar yaşanmayacak. Allah nasip ederse hayata geçireceğimiz projelerle Beykoz çok daha iyi bir noktaya yürüyecek. Kimse arsasını evini satmasın istiyoruz. Bugün size sunacağımız 27 farklı projenin hayata geçmesiyle birlikte, Beykozlu Beykoz'da kalacak" dedi.4 bin Araçlık Yeni Otoparkla Trafiğe ÇözümMurat Aydın, imar meselesinin yanı sıra Beykoz'da hayata geçirmeyi planladıkları diğer projelerden de kısa kısa bahsetti: "Ulaşım ile ilgili konuda raylı sistem, deniz yolları ve tünel projeleri var. Bir diğer husus otopark meselesidir. Beykoz'da trafiği ulaşımı rahatlatabilmek için otopark ile ilgili yatırımlar yapılması gerekiyor. 4 bin araçlık bir otopark yapacağız. Otoparklarla trafiği rahatlatmaya çalışacağız.AKDEM Projesi Beykoz'a GeliyorBeykoz'un çözüm bekleyen sorunlarından biri de hastane meselesidir. Tam teşekkül ve kapasiteyle çalışacak olan bir hastane yapacağız. Bağımlılıkla mücadele meselesi var. Bu anlamda kamudaki diğer kurumlarla iş birliği yapacağız. Sokak hayvanları ile ilgili problemler var, onunla da ilgileneceğiz. Beykoz'da asıl amacımız insanlarımızın mutluluğuna katı vermektir. Mutluluğu daha da artırmak için Aile Kadın Destekleme Merkezini kuracağız. Aile, kadın eğitim ve engelliler koordinasyon merkezi Beykoz'umuza kazandırılacak, aynı birim içinde muhtaçlara evde bakım birimi, ağız ve diş sağlığı bakımı gibi hizmetler de verilecek. Ailemizdeki dezavantajlı bireylerin mutluluğunu artırmak için AKDEM'i Beykoz'da hayata geçireceğiz."Daha Sosyal Bir Beykoz İçin Çalışacağız"Biri Kavacık bölgesinde diğeri de sahil kesiminde olmak üzere iki tane Millet Kıraathanesi Beykoz'umuza kazandırılacak. Mahallelerimizde kapalı mahalle havuzları yapacağız. Cami ve okul yenileme çalışmaları yapılacak. Sosyal yaşam açısından mahalle ve semtleri daha düzenli bir hale getireceğiz. Camilerimizin tuvaletlerinin her kullanımda temizlenmesini sağlayacağız. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 'Kültür, sanat' denince, 'belediye' denince, akla Beykoz gelecek. Geçmiş birikimin geleceğe aktarılması, hafızanın, bilgilerin kaybolmaması için kültür yayınlarına son derece önem vereceğiz.Cam Yeniden Hayat BulacakBeykoz'da ekonomiyi, ticareti canlandırmak, insanlarımıza gelir getirici çalışmalarımız olacak. Alışveriş caddeleri olacak. Sahilde bir kısmı yayalaştırılmış caddeler olacak. Cam burada 230 yıllık geçmişi olan bir sektör. Cam denince akla Paşabahçe, Paşabahçe denince akla Şişecam gelir. Biz Paşabahçe'yi camın, hediyelik turistik eşyaların satışının yapıldığı bir yer haline getireceğiz. Turistler buraya gelecek. Bu şekilde yeni bir istihdam kapısı açılmış olacak."Festivallerle Hem Eğlenecek, Hem de Ekonomiye Can Katacağız"Kent tarımı ile ilgili ciddi çalışmalarımız olacak. Mayısta başlayıp eylüle kadar devam edecek camdan yoğurda, bastondan bala, balıktan karpuza kadar birçok festival yapacağız. Beykoz'a ait ürünlerin İstanbul'da ve Türkiye'de tanınmasına ve kabul görmesine katkı sağlayacağız.Türkiye'nin Bitki Florası Beykoz Bahçesi'nde7 milyon 700 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin, belki de dünyanın en büyük bahçelerinden biri olacak Beykoz Bahçesi'ni inşa edeceğiz. Türk-Alman Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile birlikte Beykoz'un ve Türkiye'nin florasıyla ile ilgili, Beykoz'daki kent tarımını geliştirmekle alakalı çalışmalar başlatacağız.İstanbul'un Yeni Silikon VadisiTürk-Alman Üniversitesi ile bir ön mutabakat yaptık. Akıllı sitemleri içerisinde barındıran Teknopark kuracağız. Buranın içerisinde yazılım, drone yazılımı, robot üretimi, elektronik oyunlarla ilgili yazılımlar geliştirilecek. Dünyada bu işi yapan firmaları da getireceğiz. Onlarla ilgili bir çalışma başlatacağız. Akıllı sistemler aracılığıyla gençlerimiz burada yazılım yapmaya başlayacak. Beykoz bir yazılım üssü haline gelecek. İşin başında da Beykozlu gençlerimiz olacak.Riva'da Kürek Sporları, Yuşa Tepesine Teleferik ProjesiBeykoz'u turistlerin İstanbul'da liste başına getirecek olan projelerden biri de Riva projesidir. Oradaki köylerimizde kürek takımları kuracağız. Onlar hem spor yapacak hem de derenin temizliğini denetleyecekler. Riva'da foto safariler yapacağız, gazeteciler gelecek, Riva sürekli göz önünde olacak, Beykozluların marka yüzü haline gelecek. Yine Riva'da gençlik kampı projemiz var. Amatör sporların her alanındaki yatırımlarımız imkanlar ölçüsünde yapılacak. Yuşa Tepesi'ne teleferik projemiz olacak. Kaymakdonduran'da otopark yapacağız. Yuşa Tepesi'ni yılda en az 10 milyon kişinin ziyaret edeceği bir ziyaret alanına dönüştüreceğiz."Beykoz'u Geleneklerinden Ödün Vermeden Geleceğe Taşıyacağız"Tarih boyunca Aristo'dan Farabi'ye doğudan batıya şehir üzerine konuşan bütün filozoflar şehri insan bedenine benzetmişlerdir. Tıpkı bir insan gibi. İşte bizim gönül belediyeciliğinin dayanağı böylesine tarihsel bir birikim ve derinlikten kaynaklanmaktadır. Bizim belediyecilik hizmetlerimiz bugün dünyanın birçok şehrini geride bırakacak bir birikim ve hazırlıkla sahadadır. Beykoz için geceli gündüzlü bir çalışma azmiyle Beykoz'umuzun güzel bir geleceğe hazırlanması için geliyoruz. Semtimizdeki tıkanan damarları açmak ve sağlıklı bir dünyaya kavuşturmak öncelikli hedefimiz olacaktır. Beykoz'umuzun, geleneklerine sahip çıkarak geleceğine yön vereceğiz. Beykoz'u, gençlerimiz, yaşlılarımız, çocuklarımız, engelli vatandaşlarımız ve bütün hemşehrilerimiz için yaşamaktan mutlu olacakları bir semt haline getireceğiz. Geleceğin şehircilik uygulamalarını hayata geçirerek modern ve örnek olunacak bir Beykoz inşa edeceğiz. Beykozlu hemşehrilerimizin hayalleri artık bize emanettir""Murat Başkanımız Cumhurbaşkanımızdan Bize Emanettir"Murat Aydın'ın yanı sıra toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Bundan sonra görev Murat kardeşimizdedir. Murat Aydın kardeşimizin Zeytinburnu'nda yaptığı hizmetleri bugün herkes görüyor. Zeytinburnu'nu Zeytinburnu yaptınız, sizi kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, böylesine güzide bir insanı Beykoz'a, Beykoz halkına emanet etti" dedi.Şenocak: "Beykoz Halkının Vereceği Destekle Murat Aydın'ı Başkan Yapacağız"Proje tanıtım toplantısında konuşan bir diğer isim de AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak oldu. Şenocak, "Beykoz halkının vereceği destekle 31 Mart akşamı Murat Aydın'ı Beykoz'a başkan yapacağız. Bu süreçte ruhunu ortaya koyduğumuz Cumhur İttifakı ile birlikte, Allah'ın izniyle her türlü kumpas ve ayak oyunlarına bir kere daha rest çekeceğiz" ifadelerini kullandı."Cumhur İttifakı ile Engelleri Aşacağız"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür ise, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz sonrası Türk Milletinin birlik ve beraberliğinin ortaya çıkarmış olduğu bir ittifaktır. Dolayısıyla bu ittifak ruhu dünden bugüne, bugünden yarına taşımakla mükellef olduğumuz bir ittifaktır" diye konuştu."Çeyrek Asırlık Bir Tecrübe"Adaylığı açıklandığı günden beri kendisiyle sahada aktif olarak çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, "Çeyrek asırdır belediye başkanlığı yapan Murat Aydın'ın başkanımızın bu alandaki tecrübe ve birikimlerini Beykoz'umuza aktaracak olması bizim için büyük avantajdır. Ak Parti olarak, Cumhur İttifakı ile bir önceki seçimlerde yüzde 56 oy almıştık. Yine Cumhur ittifakı ile gireceğimiz yerel seçimlerden de başarıyla çıkacağımıza inancım tam" açıklamalarında bulundu.Beykoz'da hayata geçirilmesi planlanan 27 ayrı projenin tanıtıldığı "Hayalimizdeki Beykoz Vizyon Sunumu" etkinliği, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL