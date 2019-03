AK Parti'nin Bolu Mitingi

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermemek için hep birlikte sağlam durmak mecburiyetindeyiz. İşte bunun için sizlerden 31 Mart'ta bir kez daha rekor destek bekliyoruz." dedi.Erdoğan, partisince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.Bolu'nun tüm ilçelerini tek tek sayıp, selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "Bir senelik hasretin ardından bizi tekrar kavuşturan Rabb'ime hamdolsun. Şurada uçsuz bucaksız Bolulu kardeşlerimi görünce, '31 Mart için Bolu kararını Allah'ın izniyle verdi' diyorum. Bu kardeşinize yine Bolu'nun misafirperverliğini yaşattınız." diye konuştu.Kendilerine ümit, kalplerine sükun oldukları; güç ve millete daha iyi hizmet amacıyla cesaret verdikleri için Bolululara teşekkür eden Erdoğan, "Bugün bize bir kez daha 'Durmak yok yola devam' dediniz. Bir şey daha söylüyorum, 'Durmak yok, mücadeleye devam' ediniz. Tıpkı 24 Haziran seçimlerine olduğu gibi milletin adamına, milletin partisine ve bu davaya sahip çıktınız. Sizlere 24 Haziran seçimlerindeki yüzde 66'lık rekor desteğiniz için kalpten teşekkür ediyorum. Hepinize yolumuzu aydınlattığınız için, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemizi buluşturduğunuz için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı."Daha emin adımlarla ilerleyeceğiz"Bolululara, "Siz böyle yanımızda Bolu Dağı gibi dik durdukça hiçbir fani güç bize emir, direktif veremez." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evelallah Bolu bizi böyle bağrına bastıkça hiç kimse Türkiye'ye yolundan alıkoyamaz." dedi.Bolu'nun, geleceğine ve istikbaline gözü gibi baktıkça hiç kimsenin milletin boynuna esaret zinciri vuramayacağını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:"Çünkü Bolu, milletimizin cesaret sembolüdür. Bolu, koç yiğitlerin destan yazdığı şehirdir. Bolu, ebedi ve ezeli kardeşliğimizin tapusudur. Mevla'ma, bana sizin gibi yol arkadaşları nasip ettiği için ne kadar hamdetsem azdır. Rabb'im, 1999 depreminde ağır hasar gören Bolu'nun yaralarını sizlerle el birliği içinde sarmayı nasip etti. Rabb'im bana Bolu'nun hayır dualarını nasip etti. Rabb'im bu kardeşinize Bolu ile birlikte tüm Türkiye'ye hizmet etme, sizlere hizmetkar olma şerefi nasip etti. Bu onuru, bu şerefi inşallah son nefesimize kadar büyük bir iftiharla taşıyacağız. Sizlerin desteği ve duasıyla büyük ve güçlü Türkiye yolunda çok daha emin adımlarla ilerleyeceğiz.""Hep birlikte sağlam durmak mecburiyetindeyiz"Ekonomiden teröre, ticaretten dış güvenliğe kadar Türkiye'nin bekasını ilgilendiren her meseleyi muhakkak çözüme kavuşturacaklarına değinen Erdoğan, "Esnafımızdan çiftçilerimize, işçilerimize, her kesimin derdiyle dertlenmeye, sıkıntılarına çare olmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacak daha çok koşturacak daha fazla ter dökecek ve inşallah sizlerle beraber ülkemizi 2023 hedeflerimize buluşturacağız."Konuşmasında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik terör saldırısını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:"16 bin 500 kilometre öteden silahlarına kazıdıkları yazılarla bizi tehdit edenlere bu meydanları bırakmayacağız. Binlerce tır silahla desteklenen Suriye'nin kuzeyindeki canilerin Türkiye'ye musallat edilmesine, ülkemizin bir terör koridoruyla kuşatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm bu badireleri atlatmamız için güçlü olmak zorundayız. Milletimizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermemek için hep birlikte sağlam durmak mecburiyetindeyiz. İşte bunun için sizlerden 31 Mart'ta bir kez daha rekor destek bekliyoruz. Sizlerden milletimize kurulan tuzakları darmadağın etmenizi istiyoruz. Türk milletine had bildirmeye yeltenenlere oylarınızla hadlerini bildirmenizi istiyoruz.""Bizim kapımız tevazu kapısıdır""Bolulu kardeşlerimizle kavlimizi yenilemek istiyoruz ama öyle bir cevap verin ki sesi Pensilvanya'dan, Kandil'den, Suriye'nin kuzeyinden ve Avrupa Parlamentosundan duyulsun. Öyle bir gürleyin ki Gazze'deki, Filistin'de, Yemen'deki, Yeni Zelanda'daki kardeşlerimizin yaralı gönüllerine şifa olsun." diyen Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, "Bolu, 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor musun? Bolu, 31 Mart'ta demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Bolu, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'Evet' diyor muyuz? Bolu, 31 Mart'ta mührü 'AK Parti'ye vuruyor muyuz? sorularına, "Evet" yanıtını aldı.Türkiye'ye ve Türk milletine sevdalı bir kadro olduklarına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz bu vatana, bu topraklar üzerinde yaşayan her bir vatandaşımıza aşık bir partiyiz. Bir hepsinden önemlisi bir dava hareketiyiz. Bu dava gönülden yaparak gönüller kazanma davasıdır. Kibirle gelen, burnu havada gelen AK Parti kapısından içeri giremez. Yanlışlıkla girerse de biz onu içimizde tutmayız. Çünkü bizim kapımız tevazu kapısıdır, gayret kapsıdır. Hakk'ın rızası için halka hizmet kapısıdır."(Sürecek)