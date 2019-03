AK Parti'nin Bolu Mitingi

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "95 yıllık CHP'yi 9 senede Kandil'in, Pensilvanya'nın kuklası yapan bir genel başkandan kendi seçmenine de fayda gelmez." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etti."İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır." Hadis-i Şerifi'ni hatırlatan Erdoğan, yollarında böyle yürüyeceklerini belirtti.Erdoğan, "Biz, bu makamlarda kendi istikbalimiz için değil, milletin istikbali için bulunuyoruz. Biz, bu koltuklarda, Türkiye'nin parlak geleceğini inşa etmek için varız. Biz, bu mücadeleyi ülkemizi hedefleriyle, hayalleriyle buluşturmak için veriyoruz. Biz, ecdadın bedel ödeyerek bizlere emanet ettiği bu vatanı, evlatlarımıza çok daha güçlü, daha müreffeh bir şekilde teslim etmek için koşturuyoruz." diye konuştu."Ülkemizin son 17 yılına imzamızı eserlerimizle attık"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 yıldır siyasetin içinde olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:"Bolu, Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi bilir, gayet iyi tanır. Bolu, bizim samimiyetimizden asla şüphe duymaz. Bugüne kadar milletimize karşı asla hürmetsizlik etmedik, etmeyiz. Bugüne kadar sizlerin emanetine asla halel getirmedik, getirmeyiz. Bugüne kadar insanımıza asla tepeden bakmadık, bakmayız. Her kim bizi tanımak, anlamak istiyorsa, son 17 yılımıza göz atsın. Her kim bizi bilmek istiyorsa, gelsin Bolulu kardeşlerimi dinlesin. Bizi, Bolu'ya sorsun. Her kim bizim siyasetimizi öğrenmek istiyorsa, hemen yanı başımızdaki Bolu tüneline baksın. Her ne kadar Bay Kemal bakmıyorsa da gelsinler Bolu tüneline baksınlar. Bay Kemal, o Bolu tünelini sizinkiler, 'acaba patates deposu mu yapsak, yoksa oraya doğalgaz mı enjekte etsek'... Bunu konuşurken biz geldik orayı yaptık. Ah bay Kemal ah... Senin daha çok ders alman lazım. Türkiye'nin 81 iline kazandırdığımız yatırımlara, eserlere, yollara, köprülere, havalimanlarına baksın. Ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ne Meclis kürsüsünde ne de Cumhurbaşkanlığı makamında laf üstüne laf koymakla övünmedik, taş üstüne taş koymakla övündük. Ülkemizin son 17 yılına imzamızı eserlerimizle attık."Meclis kürsüsünden ahkam kesmenin kolay olduğunu belirten Erdoğan, "Konuşmak, Meclis kürsülerinden ahkam kesmek kolaydır, hele hele yalan söylemek Bay Kemal için çok kolaydır. Seçim dönemlerinde atıp tutmak, cekli caklı cümleler kurmak kolaydır. Zor olan sözünü gerçeğe dönüştürmektir, vaatlerini havada bırakmamaktır, meydanda ne söylediysen seçimden sonra onu unutmamaktır. Biz hep bunu yaptık, zoru başarmak için çalıştık." değerlendirmesinde bulundu."CHP'nin popülizmini bizzat ifşa etti"Seçimlerde bol keseden dağıtanların sonra millete nasıl mahcup olduğunu gördüklerini anlatan Erdoğan, CHP'nin Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in "Seçim dönemlerinde atıp tuttuk ama hiçbirini yapamadık." sözlerini hatırlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'in CHP'nin popülizmini bizzat ifşa ettiğini değerlendirerek, "Bir başkası Hatay'da hanım kardeşlerimi 'oy yoksa yol da yok hizmet de yok' diyerek, CHP'nin belediyecilik anlayışını ortaya koydu. Daha önce CHP'nin bir milletvekili, insanımıza 'evet çıkarsa sizi denize dökeriz' tehditleri savurmuştu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bay Kemal'in gaflarını, skandallarını, çarklarını ise sadece Bolu değil, tüm Türkiye biliyor. Kaset operasyonuyla oturduğu CHP'nin genel başkanlık koltuğundan 9 senede 9 seçim kaybetmesine rağmen kalkmadı." ifadelerini kullandı."Belge diye salladığı tüm kağıtlar sahte çıktı"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yüzde 40 alamazsam bırakırım." açıklamasını hatırlatan Erdoğan, "Bir kez bile sözünün eri olamadı. Meclis kürsüsünden belge diye salladığı tüm kağıtlar yalan, sahte çıktı. Ama bir kez olsun yüzü kızarmadı. Milletten özür dilemedi." dedi.Man Adaları davasından kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını yineleyen Erdoğan, "Çünkü bu adamdan hiçbir yere yar olmaz. Hiç olmazsa aldığım bu tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na vermek suretiyle güzel bir adım atalım." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Somali için yola çıkıp Kenya'ya giden, yürüyen merdivene tersten binen, seçimde kendisine oy dahi kullanamayan, İstanbul'da belediye başkanı adayı olunca Kağıthane'ye Kağıttepe diyen bu zattan ne beklenir?" değerlendirmesinde bulundu.Kılıçdaroğlu'nun "YPG, bize saldırmaz." yorumunu anımsatan Erdoğan, "Bu şahıstan başka ne umulur? 15 Temmuz destanına 'kontrollü darbe' iftirasıyla kara çalan bu zattan başka ne beklenir." dedi.Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Kılıçdaroğlu'nun saat 23.15'te havalimanına geldiğini ve FETÖ'cülerin onu alarak tankların arasından Bakırköy Belediyesine kaçırdıklarını, kendisinin ise ailesiyle saat 01.15'te havalimanına indiklerini, 16 saat havalimanında kaldıklarını kaydetti.Kılıçdaroğlu'nun o geceye ilişkin, "Haberim olsaydı ben de orada beklerdim." sözlerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatı yalan, palavra. Dürüst bir yanı yok." ifadelerini kullandı."Atatürk'ün partisini 9 yıl içinde tanınmaz hale getiren"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "17 yılda ne yaptınız?" sorusuna, alandaki kalabalığa sahnenin yanına kurulan dev ekrandan AK Parti hükümetinin 17 yılda Bolu'ya yaptığı yatırımların yer aldığı video klibini izleterek, cevap verdi. Ziya Paşa'nın "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri." sözüne atıfta bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:"Türkiye'yi konuşmuyorum bay Kemal, sadece Bolu'yu anlattım. Eline, diline dursun. Sadece Bolu... Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda neler yaptığımızı izlediniz. Bakın eserlerle konuşuyorum. Atatürk'ün partisini 9 yıl içinde tanınmaz hale getiren zattan ne bu ülkeye ne de benim Bolulu kardeşlerime hiçbir hayır gelmez. 95 yıllık CHP'yi 9 senede Kandil'in, Pensilvanya'nın kuklası yapan bir genel başkandan kendi seçmenine de fayda gelmez. Dolayısıyla onların Bolu'daki adaylarından da Bolu'ya bir şey gelmez."(Sürecek)